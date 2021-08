12 secrets de tournage de «Outer Banks» qui vont vous surprendre

Partager







Si, comme nous, vous avez dévoré les deux saisons de Outer Banks disponibles sur Netflix, ces faits surprenants vont sans aucun doute satisfaire votre curiosité.

Outer Banks est une série remplie de rebondissements, alors il n’est pas trop étonnant de découvrir que le tournage l'est tout autant! Plongeons dans l’univers des Pogues et des Kooks en découvrant ce qui se trame lorsque la caméra ne roule pas.

Voici 12 secrets de tournage choquants de Outer Banks:

1. Madelyn Cline a dû apprendre la conduite manuelle

Contrairement à son personnage de Sarah qui indique ne pas savoir comment conduire une voiture manuelle dans la saison 2, Madelyn est capable! Elle a appris comment faire durant le tournage. On s’attend donc à voir Sarah conduire une voiture manuelle dans les prochaines saisons!

2. Les acteurs ont dû apprendre plusieurs compétences pour leurs rôles

Avant de pouvoir incarner les Pogues, Madelyn, Chase Stokes (John B), Madison Bailey (Kie), Rudy Pandow (JJ) et Jonathan Daviss (Pope) ont dû suivre des cours de plongée, de natation, de surf, de boxe et même de conduite de bateau. Heureusement pour lui, Chase avait déjà son permis de navigation!

3. Le tournage n’est pas en Caroline du Nord, pour une raison choquante

Les «Outer Banks» sont une région de l'État de la Caroline du Nord aux États-Unis. Par contre, la série est filmée en Caroline du Sud! Par contre, Netflix a décidé qu’il ne serait pas acceptable de tourner en Caroline du Nord puisque cet État avait à ce moment-là passé une loi discriminatoire envers la communauté LGBT+.

Connue sous le nom de la «bathroom law» (la loi de la salle de bain), cette loi indique que les personnes trans doivent absolument utiliser la salle de bain du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Depuis, cette loi a été abolie en Caroline du Nord.

4. La maison de la famille Cameron est historique

La magnifique demeure où a grandi Sarah Cameron dans la série est un bâtiment historique. Situé dans la ville de Charleston, en Caroline du Sud, le domaine Lowndes Grove a été bâti en 1786 et est protégé selon le Registre national des lieux historiques.

5. Les acteurs habitaient ensemble durant la saison 1

Pour apprendre à se connaître et développer leur complicité, les acteurs principaux étaient colocs durant le tournage. Chase Stokes et Rudy Pankow habitaient ensemble, tout comme Jonathan Daviss et Austin North (Topper) ainsi que Drew Starkey (Rafe) et Madison Bailey.

6. Les acteurs étaient en quarantaine ensemble

Lorsque la pandémie a frappé, plusieurs acteurs de Outer Banks ont décidé de faire leur quarantaine ensemble. Rudy, Chase, Madelyn et Drew Starkey étaient tous colocs dans l’appartement de Madelyn à Los Angeles durant un mois et demi.

7. La scène du baiser dans la pluie n’était pas prévue

Lorsque le premier baiser entre John B et Sarah devait être filmé, une pluie torrentielle s’est abattue sur le lieu de tournage. Au lieu de plier bagage et repousser le moment à une autre date, l’équipe de tournage a été inspirée par la pluie! Elle a donc décidé de filmer malgré tout, en espérant que la pluie donne un look romantique à la scène comme dans le film Les pages de notre amour. C’est réussi!

8. Un ouragan a repoussé le tournage

Parlant de pluie, la météo en Caroline du Sud n'était pas toujours favorable au tournage! Lorsque la première saison était en cours en 2019, l’ouragan Dorian menaçait la sécurité de l’équipe de tournage. Elle a donc décidé de filmer en Caroline du Nord le temps que la tempête passe.

9. La soeur de Madison Bailey apparaît dans la série

Mais vous ne pourriez la reconnaître! En fait, Katie Bailey, la grande sœur de Madison, est cascadeuse. C’est donc elle qui remplace Madison lorsque le personnage de Kiara fait des manœuvres qui pourraient être dangereuses!

10. Chase Stokes a failli refuser le rôle

En fait, lorsque son agent lui a présenté le projet, Chase a refusé puisqu’il croyait que cela n’allait qu’être qu’une nouvelle version du film des années 80 The Goonies. Il a finalement été convaincu d’auditionner, mais pour le rôle de Topper, et non de John B!

C’est alors qu’il a réalisé le potentiel de la série et qu’il a accepté. Il a ensuite été choisi pour le rôle de John B.

11. Rudy Pankow a failli jouer John B

Celui qu’on connaît pour le rôle de JJ a d’abord été contacté pour interpréter John B! En fait, Rudy a passé plusieurs auditions, dont pour le rôle de John B, Rafe, et finalement, JJ. Ce dernier était son rôle préféré. Il croyait avoir été choisi pour John B jusqu’à la toute dernière audition, où les producteurs lui ont offert le rôle de JJ.

12. Trois acteurs de Outer Banks ont joué dans Stranger Things

Madelyn Cline est apparue dans quelques épisodes de Stranger Things dans le rôle de Tina, une fille populaire de l’école. Chase Stokes, pour sa part, peut être vu durant une scène de la saison 1. Son personnage s'appelle Reed et il lance un commentaire désobligeant à Nancy alors qu’il passe à côté d’elle en voiture.

Finalement, Caroline Arapoglou, qui joue Rose Cameron, la belle-mère de Sarah a aussi participé à Stranger Things. Elle y joue Winnie Kline, la femme du maire.

