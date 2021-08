Partager







Cet été, déroulez votre tapis le temps d’une séance de yoga en plein air vivifiante.

Plusieurs studios de yoga réputés de Montréal ont choisi de profiter de l’été, et d’offrir des cours en plein air aux adeptes.

Toutes les raisons sont bonnes pour se retrouver en plein air, s'enraciner davantage et renouer avec la nature.

Votre corps et votre esprit ont définitivement besoin de ce type d’activité cet été.

Voici donc 6 studios de yoga qui offrent des cours en plein air tout l’été:

Ce mignon studio situé aux abords de l’autoroute 40 s’est véritablement adapté au contexte actuel et offre la majorité de ces cours au parc Jarry cet été. Des cours de Yoga Flow pour tous les niveaux sont donc offerts tous les jours, à des heures variables. Les places sont limitées à 50 personnes de résidences différentes et la distanciation de deux mètres est maintenue en tout temps.

Quand? Tous les jours (consultez le site web pour connaître les plages horaires)

Où? Parc Jarry (en face du Stade IGA)

Combien? 12$ par cours

Ce studio offre des cours de Hatha Yoga en plein cœur du joli parc Outremont. Les cours sont ouverts à tous, et explorent le meilleur de l’Hatha Yoga: un yoga énergétique où une multitude de postures sont pratiquées. Seul l’argent comptant exact est accepté. N’oubliez pas d’apporter votre propre tapis de yoga.

Quand? Les mercredi et samedi de 8h à 9h jusqu’au 14 août

Où? Parc Outremont (Avenue Elmwood, près du coin Outremont)

Combien? 20$ à la carte (premier arrivé, premier servi) ou 140$ pour la carte de 8 cours prépayés

Pour du yoga sous les arbres, avec les éléments, Chloe Robertson te donne rendez-vous au parc Laurier les mardis pour une heure de yoga vinyasa tout niveau. Elle organise ces événements depuis quelques années déjà, et ils sont des réussites à tous coups.

Quand? Les mardis de 18h à 19h

Où? Au parc Laurier (coin Brébeuf et Saint-Grégoire)

Combien? Échelle variable, entre 10 et 15$

Ce studio offre des cours de yoga en plein air tous les jours au Parc Père-Marquette dans Rosemont. Pour y participer, il faut réserver sa place sur leur site Internet. Plusieurs playlists sont d’ailleurs disponibles sur Spotify afin d’accompagner votre pratique. Le Yoga Club organise d'ailleurs des soirées yoga et apéro au parc.

Quand? Tous les jours de 18h à 19h

Où? Parc Père-Marquette (à l'angle de Rosemont et Garnier)

Combien? 12$ par cours

Les cours de Luna Yoga promettent de libérer votre esprit et faire bouger votre corps en pleine nature. Les cours sont intimes, durent 60 minutes et s’adressent à tous. Vous devez vous inscrire à l’avance afin d’assurer votre place. Le premier cours est gratuit !

Quand? Les lundis et vendredis de 18h à 19h

Où? Parc du Champ-de-mars

Combien? 22$ par cours

Les studios Prana Vert vous donnent rendez-vous au parc Lafontaine à deux reprises dans la semaine. Les cours s'adressent à tous les niveaux, et l’objectif est de se réunir et de pratiquer tous ensemble. N’oubliez pas votre tapis, votre crème solaire et votre gourde d’eau.

Quand? Horaire variable (consultez le site web de l'entreprise)

Où? Parc Lafontaine (coin de Rachel et l’avenue du parc Lafontaine)

Combien? 19$ par cours

