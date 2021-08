Billie Eilish se confie sur sa «terrible relation avec son corps»

Partager







À seulement 19 ans, Billie Eilish est l’une des stars les plus populaires de la planète, mais son succès et sa célébrité ne l’empêchent pas de vivre avec des complexes.

C’est lors d’une entrevue avec le journal The Guardian que Billie Eilish s’est confiée en toute transparence sur sa relation avec son corps qu’elle qualifie de terrible.

Billie est très vocale sur les pressions ressenties par les femmes d’avoir un physique qui correspond aux standards de beauté irréalistes de la société. Elle a même avoué porter des vêtements amples pour éviter les commentaires au sujet de son corps.

«Je vois des gens en ligne, ils ressemblent à ce à quoi je ne pourrai jamais ressembler,» a-t-elle expliqué en entrevue.

«Et immédiatement, je me demande comment ils peuvent ressembler à cela. Je sais ce que les gens utilisent dans cette industrie pour modifier leurs photos, mais cela me fait tout de même sentir très mal. J’ai confiance en moi et je suis heureuse dans la vie, mais je ne suis pas heureuse de mon corps... mais qui l’est réellement?» a-t-elle demandé.

Continuant de parler de sa relation avec son corps, Billie a expliqué comment cela différait lorsqu’elle était en spectacle. «Quand je suis sur scène, je porte des vêtements amples dans lesquels je peux bouger sans tout montrer, mais ils peuvent être très peu flatteurs.»

Billie a poursuivi en disant «Sur des photos, ils (mes vêtements) ressemblent à je ne sais même pas quoi. Je dois vraiment séparer les deux. Ma relation avec mon corps est terrible, tu ne peux pas imaginer à quel point, alors je dois me dissocier.»

La jeune femme a continué en parlant des paparazzis. «Puis, des paparazzis me photographient lorsque je sors de chez moi rapidement avec n’importe quels vêtements sans savoir que j’allais être prise en photo, et je ressemble à ce à quoi je ressemble réellement, et tout le monde me traite de grosse.»

Cette citation fait probablement référence au «body shaming» qu’a subi Billie l’année dernière après avoir porté une camisole ajustée en public.

On adore son honnêteté!

