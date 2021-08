Météo extrême: l’urgence climatique en dix photos saisissantes

Partager







Inondations, incendies, canicules, sécheresses: les épisodes météo extrêmes se multiplient depuis quelques semaines. Par des images, on vous en présente dix qui démontrent les effets catastrophiques que peuvent avoir les changements climatiques.

1. Un été très chaud en Russie

Photo AFP

La Russie a connu une vague de chaleur historique à la fin du mois de juin. Selon les services météorologiques du pays, les températures ont atteint des niveaux records en raison des changements climatiques. Le pays pourrait maintenant se diriger vers son été le plus chaud jamais enregistré. Sur la photo, un véhicule asperge de l’eau dans le centre-ville de Moscou, alors que la température était de 33 °C, le 14 juillet dernier.

2. Des précipitations records en Chine

Photo AFP

Des pluies diluviennes se sont abattues en Chine vers la mi-juillet, des précipitations inégalées en 60 ans. La ville de Zhengzhou, comptant plus de 10 millions d’habitants, a reçu en seulement trois jours l’équivalent de près d’un an de pluie, selon les services météorologiques. Les pluies ont causé près de 100 morts et des millions de dollars en dégâts.

3. Une sécheresse extrême dans l’ouest des États-Unis

Photo AFP

Plusieurs États de l’ouest des États-Unis, dont la Californie, traversent des épisodes de sécheresse et des vagues de chaleur extrêmes depuis le début du printemps. Dans l’État de la Californie, la sécheresse met à risque l’agriculture de la région et les ressources en eau de millions d’Américains. Sur la photo, le lac Oroville, en Californie, le 22 juillet.

4. Des inondations en Allemagne

L’Allemagne se relève à peine des inondations qui ont frappé l’ouest du pays le 14 et 15 juillet dernier. Le dernier bilan émis par les autorités fait état de 180 morts. Il s’agit de la pire catastrophe naturelle du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

5. Des pluies torrentielles à Londres

Photo AFP

De très fortes précipitations se sont abattues sur le sud-est de l’Angleterre en juillet, perturbant notamment les transports en bus, en métro et en train. Les pompiers de Londres ont indiqué sur Twitter avoir reçu environ 300 appels signalant des inondations dans le sud-ouest de la capitale.

6. Des centaines de feux de forêt en Colombie-Britannique

Photo AFP

La Colombie-Britannique est menacée depuis plusieurs semaines par d’importants feux de forêt, au point où la province a déclaré l’état d’urgence le 20 juillet. Depuis avril, c’est plus de 1200 feux de forêt qui se sont déclarés, forçant l'évacuation de plus de 3375 propriétés.

La province a également connu à la fin du mois de juin une vague de chaleur historique. Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a battu le record de la température la plus élevée au Canada avec un mercure qui a atteint 49,5 °C.

7. Un incendie qui crée son propre climat en Californie

Photo AFP

Ce sont plus de 5000 pompiers qui ont été mobilisés pour tenter de freiner le Dixie Fire, un incendie dans les forêts du nord de la Californie qui a déjà dévoré l’équivalent de la ville de Chicago en végétation. Le feu n’a fait que grossir depuis la mi-juillet, nourri par les vagues de chaleur et la sécheresse historique que connaît la région.

8. Un énorme incendie à Chypre

Photo AFP

Chypre a connu au début du mois de juillet le pire incendie de son histoire, alors que les feux ont ravagé des sections entières du massif forestier du Troodos, dans le sud du pays, en plus de faire quatre morts et d’avoir détruit des dizaines de maisons. L’incendie a été maîtrisé en près de 48 h.

9. Des inondations en Belgique

AFP

La Belgique a également été sévèrement touchée par les fortes pluies qu’a connues l’Europe au milieu du mois de juillet. Des inondations historiques ont fait plus de 40 morts et des dizaines de quartiers ont été détruits. Le gouvernement de la Wallonie, la région francophone du sud du pays qui a subi le plus fort de la catastrophe, a prévu un plan de reconstruction d’au moins deux milliards d’euros, soit près de trois milliards de dollars canadiens.

10. Des dizaines de feux de forêt en Turquie

Photo AFP

La Turquie a été touchée par de nombreux feux de forêt à la fin du mois de juillet. Les feux ont ravagé les côtes méditerranéennes du pays, faisant quatre morts, près de 200 blessés, et provoquant l’évacuation de dizaines de villages. Les feux ont aussi été un coup dur pour les sites touristiques qui venaient de reprendre leurs activités après des mois de restrictions liées à la pandémie. La majorité des feux ont pu être maîtrisés le 30 juillet.

– Avec les informations de l’AFP