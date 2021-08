Guichets installés dans les dépanneurs: les bitcoins débarquent chez Couche-Tard

Partager







Les adeptes de bitcoins et de cryptomonnaies pourront bientôt faire des transactions au Couche-Tard, si on en croit la multinationale de Laval.

L’entreprise d’Alain Bouchard annonçait il y a dix jours qu’elle est en train d’implanter des guichets automatiques de l’entreprise américaine Bitcoin Depot dans ses dépanneurs.

S’ils ne sont installés pour l’instant que dans les Circle K, l’enseigne de Couche-Tard en Ontario et aux États-Unis, ils pourraient bien l’être au Québec avant longtemps.

«Circle K peut attirer de nouveaux clients dans [ses] magasins» grâce à ces guichets, croit l’entreprise.

Le fonctionnement est simple: on insère des billets dans la fente, et on envoie le tout vers son adresse de portefeuille cryptographique.

«L’ensemble du processus, de la création d’un compte à la réalisation d’une transaction, prend environ 1 à 2 minutes», promet Couche-Tard.

Il s’agit d’une première au pays. Normalement, les acheteurs de bitcoins doivent passer par l’entremise d’un échange – Coinbase aux États-Unis, Shakepay au Québec – pour transformer leurs dollars canadiens en monnaie virtuelle.

Frais de transaction élevés

Mais attention aux frais de transaction de Bitcoin Depot, connue pour sa gourmandise à cet égard. L’entreprise touche 7 % chaque fois qu’un utilisateur achète du Bitcoin, de l’Ethereum ou toute autre cryptomonnaie.

Chez Shakepay, un échange canadien dont les bureaux sont à Montréal, on parle de frais de transaction de 0,5 à 1 %. Et chez la Québécoise Zapper, les frais sont de 0,3 %.

Les guichets de Bitcoin Depot ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour des transactions de 300 $ et moins. Pour aller plus loin, il faut d’abord s’enregistrer et prouver son identité.

Un peu plus d’une dizaine de ces guichets sont déjà en service dans quelques Circle K de Toronto, entre autres.