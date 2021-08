Homme abattu par la police: «On voit que le profilage racial existe» à Repentigny, dénonce la Ligue des Noirs

Partager







Deux jours après qu’un homme noir de 38 ans eut été abattu par le Service de police de la Ville de Repentigny, le président de la Ligue des Noirs du Québec interpelle le gouvernement du Québec et lui demande de poser des «gestes concrets» pour combattre le profilage racial. Retour sur l'événement tragique.

Un «abus de force»

«C’est un abus caractériel de force qui n’aurait jamais dû se produire», soutient Max Stanley Bazin au sujet du meurtre de Jean René Junior Olivier par le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR).

Dimanche dernier, Marie-Mireille Bence a appelé le 911 parce qu’elle craignait pour la sécurité de son fils, qui, selon des proches, vivait un épisode de déprime. Il était armé d’un couteau de cuisine.

«On lui a demandé de lâcher le couteau, il ne voulait pas. Mais finalement, il a jeté le couteau par terre, et c’est là qu’on l’a abattu. On a fait trois tirs dans son estomac», a relaté Mme Bence lors d’un point de presse organisé lundi par la famille de la victime. La mère considère que son fils n’a jamais été un réel danger pour les policiers.

«J’ai appelé pour de l’aide, et j’ai trouvé mon fils par terre. Je trouve que c’est absurde, car il y avait d’autres moyens pour le maîtriser», a-t-elle poursuivi.

Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été ouverte dimanche afin de faire la lumière sur les événements.

Perte de confiance

Marie-Mireille Bence a affirmé avoir perdu confiance envers la police de Repentigny.

«Les policiers, quand ils ont tué quelqu’un, qu’est-ce qu’ils sont? Pour moi, ils sont des criminels, surtout à Repentigny. À Repentigny, ils ne veulent pas voir des Noirs», a lancé Mme Bence.

Quand on lui a demandé ce qu’elle attendait pour la suite, Mme Bence a répondu tout simplement: «la justice».

«Je suis en colère», a-t-elle martelé.

«Je ne voulais pas qu’il se fasse mal, donc j’appelle. Regardez avec quoi je me retrouve. Mon fils est à la morgue, à l’hôpital. Vous croyez que cela me fait du bien?» a expliqué Mme Bence.

D'autres incidents

Il ne s’agit pas du premier incident impliquant une personne noire et le SPVR. Dans les dernières années, plusieurs cas de profilage racial avaient été médiatisés, mais c'est la première fois qu’un incident mène à une mort.

Le SPVR a dit «comprendre que cette situation pourrait être particulièrement éprouvante pour les personnes noires qui peuvent déjà avoir beaucoup d’appréhensions envers [le] service».

«Le lien de confiance est totalement disparu, estime M. Bazin. Toutes les personnes qui ont entendu le message de [Mme Bence] ont compris que la police constitue une source potentielle de danger pour elles et pour leur famille.»

«On veut des gestes concrets»

«On voit que le profilage racial existe» à Repentigny, mais aussi partout au Québec, croit M. Bazin.

«On ne veut pas juste des paroles, on veut des gestes concrets», insiste-t-il. M. Bazin interpelle donc le gouvernement du Québec, plus précisément la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, pour lui demander de lutter réellement contre le racisme et la discrimination systémiques.

Selon M. Bazin, le gouvernement doit d’abord lancer «un message clair, que la vie des Noirs est importante». Il doit aussi mettre en place des mesures pour réduire l’usage des armes à feu par les policiers. Et surtout, «quand un policier dépasse les limites, il faut le sanctionner pour éviter que ça ne se répète», soutient-il.

Les policiers du Québec doivent aussi améliorer leurs façons d'intervenir quand il s’agit de santé mentale, ajoute M. Bazin.

«Lorsqu’une personne est en détresse mentale au Québec et que c’est un Noir, régulièrement, ça se termine par la mort de cet homme», déplore-t-il.

Il critique la réalité «deux poids, deux mesures»: le 31 octobre 2020, un homme blanc a blessé et tué plusieurs personnes avec une épée dans les rues de Québec. Si ce dernier a été arrêté par la police et est maintenant dans une prison, M. Olivier, qui avait «un petit couteau de cuisine, qui était au sol», a quant à lui perdu la vie, insiste M. Bazin.

Tué parce qu'il est noir?

«Monsieur Olivier a-t-il été tué parce qu'il est noir?» a demandé Andrés Fontecilla, député solidaire de Laurier-Dorion, dans un communiqué diffusé mardi.

«On doit se pencher sérieusement sur ce qui ne tourne pas rond dans les corps de police. Le racisme systémique est bien réel et il est plus que temps de nous y attaquer», a-t-il déclaré.

Le député de Québec solidaire estime qu’une intervention policière est incompatible avec une intervention de nature sociopsychologique.