La bande-annonce de la 5e saison de La Casa de Papel a été dévoilée et elle est explosive

Après une pause obligatoire en raison de la pandémie, le tournage de la populaire télésérie espagnole La Casa de Papel a pris fin en mai dernier.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’on ne dévoile une bande-annonce et une date de diffusion sur la plateforme Netflix.

Eh bien, c’est maintenant chose faite!



Comme on peut le voir dans la bande-annonce ci-dessus, le prochain volet des aventures de la bande du Professeur prendra l’affiche le vendredi 3 septembre et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela promet!

Image Netflix



Rappelons qu’à la fin de la saison 4, Lisbonne rejoignait la bande dans la banque tandis que Sierra réussissait à retrouver la cachette du Professeur et à le tenir en joue avec son arme à feu.

Dans ce nouveau volet, le groupe fait face à un nouvel ennemi: l’armée.



Alex Pina, le créateur de la série, a récemment déclaré que cette saison finale serait «la plus épique de toutes les parties que nous avons filmées».

«La guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante», a-t-il indiqué à Entertainment Weekly.

«Nous nous sommes déplacés d’une partie d’échec (une jeu de stratégie intellectuelle) à une stratégie de guerre: attaque et contention. Nous essayons toujours que nos opposants soient charismatiques, intelligents, brillants. Dans ce cas, dans un film de guerre pur, on essaie aussi d'avoir des personnages dont l’intelligence peut se mesurer à celle du Professeur», a déclaré Pina.



Si le volume 1 de la saison 5 de La Casa de Papel sera disponible sur Netflix le 3 septembre prochain, il faudra attendre au 3 décembre pour voir le volume 2 et les derniers épisodes tant attendus.

