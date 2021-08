Marché de la triche: Ring-1 poursuivie par Ubisoft et Bungie

Partager







Les amateurs de jeux connaissent trop bien ceux qui utilisent des triches pour obtenir des avantages dans des jeux populaires. Ces derniers sont prêts à débourser des dizaines de dollars par semaine pour avoir l’ascendant sur leurs concurrents honnêtes.

Au fil des années, un véritable marché de triches s’est constitué dont certains groupes comme Ring-1 vont jusqu’à offrir des ensembles de hacks par abonnement sur des jeux comme Rainbow Six: Siege d'Ubisoft et Destiny 2 de Bungie.

Un abonnement de triches peut valoir jusqu’à 30-35 $ pour le jeu Siege, voire 40 $ pour Destiny.

Pour les éditeurs de jeux Ubisoft et Bungie, c’en est trop. Ils intentent une poursuite contre l’organisation Ring-1.

Sévir contre les tricheurs organisés

Selon l’avocat Ryan Meyer spécialisé en propriété intellectuelle chez la société Dorsey & Whitney, «le procès intenté par Bungie et Ubisoft s'inscrit dans une tendance de l'industrie du jeu à sévir contre les entreprises et les personnes qui tirent un avantage financier du trafic de produits de contournement».

Dans son argument, l’avocat cite le procès civil entre Nintendo contre Gary Bowser pour 11 chefs d’accusation de fraude électronique, de trafic de dispositifs de contournement, de blanchiment d’argent et de conspiration.

Dans cette affaire, Ring-1 est aussi accusée de violation d’auteur et des marques notant que la page d’achat de triches comporte des illustrations clés des jeux en cause. Si Ubisoft et Bungie remportent leur cause, les responsables de Ring-1 s’exposent à des montants de plusieurs millions de dollars selon les estimations des plaignants.

Qui sont les gens derrière Ring-1 ?

Selon le site The Tech Tin, les membres poursuivis sont le Britannique Andrey Thorpe, membre du personnel et modérateur de Ring-1 qui aide les joueurs clients à utiliser le logiciel de triche et développeur et les Américains Jonathan Aguedo (Floride) et Wesam Mohammed (Indiana) sont considérés comme des revendeurs de triches. La plainte (PDF) énumère ensuite un certain nombre d'individus uniquement par leurs pseudonymes en ligne, dont Berserker, Cypher, Admin, Cale, Overseer, Tralepo, Frost, Dove et Pingu, qui sont tous accusés d'être impliqués dans divers aspects de l'opération Ring-1. Les plaignants chercheraient encore leurs véritables identités pour les inclure officiellement dans leur poursuite.

Le marché des triches n’est pas seulement la seule menace qui pèse sur l’industrie des jeux vidéo. Les attaques par déni de service distribué (DDoS) contre les serveurs de jeux sont aussi un fléau.

Ubisoft a obtenu gain de cause en justice en Californie contre un groupe qui vendait un logiciel utilisé pour mener de pareilles attaques.

À l'aide du site Web SNG.one, le groupe de pirates distribuait un logiciel permettant d'attaquer les serveurs alimentant divers titres multijoueurs en ligne. Celui-ci disposait également de plusieurs autres domaines offrant des services similaires, notamment r6.support, r6s.support et r6ddos.com, qui visaient tous Rainbow Six: Siege, un des populaires jeux d’Ubisoft.

