Explosion de Beyrouth, un an après: colère et deuil dans les rues de la capitale libanaise

Le 4 août 2020, une violente explosion ravageait le port et une partie de la ville de Beyrouth, faisant 214 victimes et plusieurs dizaines de milliers de blessés. Un an plus tard, la douleur et la colère sont toujours vives dans la capitale libanaise.

214 morts et plus de 6500 blessés

Vers 18h, le 4 août 2020, la capitale libanaise basculait dans l’horreur après l’explosion de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, laissées depuis des années dans un entrepôt délabré «sans mesures de précaution», de l’aveu même du gouvernement.

Choc, stupeur, dévastation, douleur et colère: l’explosion a fait 214 morts et plus de 6500 blessés, ravageant des quartiers entiers de Beyrouth.

Cette catastrophe de trop dans un pays englué dans la pire crise socio-économique de son histoire, «délibérée» selon la Banque mondiale, a nourri la colère contre une classe politique déjà largement honnie, accusée de laisser le pays couler.

Les Libanais se rassemblent

Mercredi, des milliers de Libanais affluaient dans le centre de Beyrouth pour marquer le premier anniversaire de l’explosion.

De nombreuses personnes venant de plusieurs points de rassemblement dans la capitale, proches de victimes, membres de partis d’opposition ou de groupes de la société civile émanant du mouvement de contestation d’octobre 2019, ont afflué vers le secteur du port.

Les autorités ont décrété une journée de deuil, mais aucune participation officielle au programme n’est prévue. L’armée et la police se sont déployées en masse, érigeant des barrages pour fermer à la circulation les grandes avenues du secteur, selon un correspondant de l’AFP sur place.

Des proches des victimes se sont recueillis dans la caserne des pompiers de Karantina, près du port. Des femmes tout de noir vêtues brandissaient des portraits de proches morts, d’autres tenaient des fleurs blanches.

«Ils nous ont tués et détruits. Nous voulons savoir qui a tué nos frères et détruit nos vies, a dit à l’AFP Wafaa Karam, 37 ans, sœur d’un des pompiers morts le 4 août. C’est un crime contre la patrie et nous ne resterons pas silencieux.»

Un camion de pompiers, sirène hurlante, se dirigeait vers le port sous les applaudissements de la foule.

Dans les ruelles avoisinantes, des banderoles géantes et des drapeaux libanais couvraient des immeubles portant encore les traces de l’explosion. «Otages d’un État meurtrier», pouvait-on lire sur l’une d’elles.

À 18h07, heure exacte du drame, les noms des victimes seront lus un à un. Parmi ces victimes: des pompiers, des employés du port, des automobilistes ou encore des habitants qui se trouvaient chez eux.

La classe politique montrée du doigt

Malgré l’ampleur du drame qui a choqué le monde entier, l’enquête locale n’a présenté aucun résultat concret et aucun coupable n’a été jugé, même si d'ex-ministres sont dans le viseur de la justice.

La classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l’enquête et éviter des inculpations, en arguant d’une prétendue immunité.

Un an plus tard, des blessures ont cicatrisé, des quartiers ont été reconstruits, grâce à des ONG et des volontaires – l'État n'ayant rien fait, ou si peu –, mais la nation reste traumatisée.

Les cicatrices demeurent énormes. Selon l’UNICEF, une famille sur trois a des enfants montrant encore des signes de «détresse psychologique». Chez les adultes, c’est une personne sur deux.

Un Libanais d'ici «impuissant»

George Bahl, un Libanais qui réside dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, se sent impuissant devant le drame qui secoue toujours son pays.

«Un an plus tard, je me sens mal, raconte l'homme dont des proches habitent toujours dans la capitale libanaise. Je me sens impuissant et incapable de les aider [...] Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est arrivé à mon pays», enchaîne-t-il.

«Ça ne se passe pas très bien. La situation est une douzaine de fois pire qu'avant le drame. Les Libanais sont sans électricité, sans médecins», déplore-t-il.