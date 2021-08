Jusqu’à 35 $ de rabais sur Final Fantasy VII Remake pour PS4 et PS5

Partager







Si vous n’avez pas encore essayé le remake de Final Fantasy VII, c’est le bon moment pour le faire, puisque vous pouvez économiser jusqu’à 35 $ sur le jeu sur PS4 et PS5.

• À lire aussi: Apple Watch: économisez jusqu’à 60$ sur certains modèles

Le jeu est sorti en avril 2020 sur PS4, et a reçu une mise à jour en 2021 pour les joueurs PS5, qui a amélioré les textures graphiques et les temps de chargement.

On rappelle d’ailleurs que vous pouvez acheter séparément le DLC Final Fantasy VII Remake EPISODE INTERmission, sorti le 10 juin 2021, dans lequel vous incarnez Yuffie après son arrivée à Midgar. Elle et un autre agent Wutai doivent rencontrer le QG d’Avalanche, infiltrer le bâtiment de Shinra et voler le matéria le plus puissant.

Pour acheter Final Fantasy VII Remake

Sur PlayStation 4 - 79,99 $ 44,99 $: version physique | version numérique

Sur PlayStation 5 - 89,99 $ 64,99 $: version physique | version numérique

À VOIR AUSSI

s

s