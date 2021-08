Le rappeur T.I. arrété aux Pays-Bas pour une infraction à vélo

Partager







Le rappeur T.I. affirme avoir été arrêté à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour ne pas s'être arrêté à un stop lors de vacances avec sa femme en Europe.

La star, de son vrai nom Clifford Joseph Harris Jr, a partagé des images détaillant sa version des faits sur Instagram Live mardi 3 août.

Le rappeur a raconté à ses abonnés qu'il faisait du vélo dans la ville lorsque des personnes dans une camionnette blanche ont commencé à le suivre.

Il n'a pas réalisé qu'il s'agissait de fonctionnaires de police avant qu'il ne soit trop tard.

«Il était écrit (sur la camionnette) Police dans une autre langue, alors je me suis dit "OK, ça doit être la police", a-t-il déclaré sur la plateforme de réseaux sociaux. J'ai donc ralenti et je suppose que je ne me suis pas arrêté assez vite.... Il (le policier) a poussé sur mon guidon avec son rétroviseur et a fait tomber le rétroviseur de la voiture de police et a dit : "Maintenant, vous êtes arrêté..."»

Le chanteur a été invité à s'asseoir dans la camionnette des policiers, «sans être menotté», et il a été relâché plus tard sans être inculpé.

Bien qu'un ami de T.I. note que l'incident était des «conneries», son célèbre comparse n'a pas été perturbé par l'incident.

«Tout le monde a un mauvais matin», a-t-il philosophé.

