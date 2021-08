Mikael Kotkaniemi, le père de Jesperi, souffre d’un cancer

Partager







Pendant qu’il négocie son nouveau contrat avec le Canadien de Montréal, Jesperi Kotkaniemi doit également composer avec la maladie de son père, Mikael, aux prises avec un cancer.

• À lire aussi: Jonathan Drouin photographié avec un partisan au Complexe Bell

Mikael Kotkaniemi est entraîneur-chef avec la formation des moins de 20 ans du Rauman Lukko, en Finlande. C’est d’ailleurs le club qui a annoncé la nouvelle par l’entremise des médias sociaux, mercredi, sans préciser la nature de la maladie. L’instructeur, dont la tumeur a été retirée lors d’une opération, sera à l’écart de l’équipe le temps de suivre les traitements nécessaires.

«Mikael Kotkaniemi et le Lukko demandent aux médias de respecter la vie privée de tous. Kotkaniemi, le club et ses représentants ne feront pas de déclarations ou d'entrevues pendant les périodes de traitement et de récupération, peut-on lire sur le compte Instagram officiel de la formation. En tant qu'entreprise, nous soutenons pleinement Kotkaniemi et lui souhaitons un prompt rétablissement.»

• À lire aussi: Phillip Danault publie un message émotif d'adieu aux fans

Jesperi Kotkaniemi est actuellement joueur autonome avec compensation. L’athlète de 21 ans a récolté cinq buts et 20 points en 56 parties en 2020-2021, ajoutant cinq filets et huit points en 19 parties éliminatoires.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s