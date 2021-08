OSS 117: Jean Dujardin a fait «toutes» les cascades de Bons baisers d’Afrique

Partager







Avec OSS 117: Bons baisers d'Afrique, l'agent secret français le plus connu, Hubert Bonnisseur de la Bath, fait son grand retour, plus de 10 ans après ses dernières aventures.

Selon son interprète Jean Dujardin, se glisser dans la peau du personnage n'a pas été de tout repos, même sur le plan physique, «peut-être plus que [pour] les deux premiers» films.

«Comme on est dans les années 1980, je voulais des sauts dans l'hélico, des bagarres, être attaché par les pieds... Et tant que j'estimais que je pouvais faire ces galipettes, je les ai faites: je n'avais pas envie de rester dans ma loge et de donner ça à un cascadeur», a-t-il dévoilé au quotidien Le Parisien, ajoutant qu'il avait fait «toutes» les cascades du film.

Pour ses nouvelles aventures, OSS 117 sera accompagné d'un autre agent, plus jeune et fringant, joué par Pierre Niney. Deux visions du métier d'agent secret qui s'affronteront, on l'espère, pour le plus grand bonheur des fans.

OSS 117: Bons baisers d'Afrique sort en salle aujourd'hui, mercredi 4 août, au Québec et en France, où le long-métrage a plutôt pour titre OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire.

