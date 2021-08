Où et comment le passeport vaccinal est-il utilisé à travers le monde?

Partager







Contrôle des entrées au cinéma, dans les bars, chez le coiffeur et même dans les établissements médicaux: nombre d'États et de villes ont imposé un passeport vaccinal. L'objectif: éviter de nouveaux confinements, mais surtout doper le taux de vaccination insatisfaisant de leur population, alors que le variant Delta fait rebondir les contaminations un peu partout dans le monde.

Voici un tour d'horizon de ces passeports vaccinaux et de leur application dans le monde.

New York

Dès le 16 août, la ville la plus populeuse des États-Unis exigera que l'on présente une preuve de vaccination pour entrer dans les restaurants, les salles de sport ou les salles de spectacle. Le renforcement de cette mesure ne s’appliquerait toutefois que le 13 septembre.

AFP

New York devient ainsi la première ville américaine à mettre en place le passeport vaccinal.

Israël

Bien avancé dans sa campagne de vaccination, l’État a instauré en mars le «passeport vert», qui permettait aux gens vaccinés ou guéris de profiter des restaurants, des bars, des gymnases et des lieux de culte.

AFP

La mesure a été abolie le 1er juin, sur fond de chute des nouvelles infections. Elle sera rétablie le 8 août dans les lieux publics fermés accueillant plus de 100 personnes, en raison d’une flambée des contaminations.

Les modalités de son application sont ajustées en fonction de la situation épidémiologique de chaque localité, mais le passeport ne s’applique généralement pas aux commerces, aux écoles ou aux services de santé.

Chine

En mars, alors que la pandémie était pratiquement éradiquée sur son territoire, la Chine est devenue le premier pays à proposer le passeport vaccinal, exclusif aux citoyens chinois.

AFP

Le «certificat de santé» visait à offrir plus de latitude aux Chinois désireux de voyager, au fur et à mesure que des accords de reconnaissance de vaccination seraient conclus avec d’autres pays.

Or de nouvelles éclosions de COVID-19 dans 17 provinces ont forcé mercredi le gouvernement à cesser de remettre ces passeports nécessaires pour les voyages à l’étranger.

France

Depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination complète, un test négatif récent ou une preuve de rétablissement sont exigés des citoyens qui souhaitent visiter des lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes.

AFP

Les cafés, les restaurants, les vols intérieurs, les voyages en train longue distance et les établissements médicaux s’ajouteront à cette liste le 9 août.

Italie

C'est le dernier pays de la liste à avoir imposé le passeport vaccinal, qui y sera requis dès le 6 août pour accéder aux lieux fermés comme les restaurants ou les bars.

AFP

Le «green pass» sera également exigé dans les piscines, les gyms, les cinémas, les musées, les événements sportifs, les spectacles et les conventions.

Ailleurs dans le monde

Le Danemark a été un pionnier du passeport vaccinal en Europe. Implanté depuis avril, il permet de contrôler l’accès aux salles de spectacle, aux cinémas et aux lieux de culte qui accueillent plus de 500 personnes. Son application sera toutefois réduite progressivement dès dimanche, d'abord dans les musées, les cinémas et les théâtres.

La preuve est également requise pour profiter de soins personnels comme un massage ou une coupe de cheveux, et pour les séances d’entraînement au gymnase.

Les salles à manger, l’intérieur des bars et l'intérieur des cafés sont également réservés aux gens vaccinés.

La Hongrie a adopté des mesures similaires.

Le Luxembourg, l'Irlande, l'Allemagne et l'Espagne, notamment, l'ont également mis en place dans une moindre mesure.

En Europe, les voyages entre les pays de l’Union européenne sont généralement autorisés, à condition de posséder le Certificat COVID numérique de l’Union européenne (EUDCC). Si c'est le cas, la quarantaine n'est plus exigée.

Qu’en est-il du Québec?

Bien que le dossier soit débattu en coulisses par le gouvernement Legault depuis plusieurs mois, aucune décision officielle sur l’implantation d’un passeport vaccinal n’a été transmise publiquement.

Le code QR remis par le gouvernement après chaque dose n'est pour l’instant utilisé qu'à des fins de voyage à l’étranger.

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Une récente flambée des cas à Trois-Rivières a toutefois poussé le ministre du Travail Jean Boulet et le ministre de la Santé Christian Dubé à brandir la carte du passeport vaccinal.

«Rappelons que le vaccin est un choix plus sécuritaire que de contracter le variant Delta. Si la situation se détériore, nous serons prêts à implanter le passeport vaccinal, tel que déjà annoncé. Raison de plus pour être vacciné avant qu’il ne soit trop tard», a écrit ce dernier sur Twitter mardi.

Du côté de l’opposition officielle, la cheffe libérale Dominique Anglade implore le gouvernement Legault d’imposer «immédiatement» un passeport vaccinal pour «encadrer» les activités que pourront faire les non-vaccinés.

Au Parti québécois, on estime qu’il ne faut pas imposer le passeport vaccinal sans consultations publiques, puisqu’il s’agit d’un enjeu de droits et libertés.

Rappelons qu’au Canada, 85% des patients COVID hospitalisés ne sont pas vaccinés, contre 0,7% pour ceux qui le sont pleinement, selon des données de l’Agence de la santé publique du Canada .

– Avec les informations de l'AFP, de l'Agence QMI, de TVA Nouvelles et de Charles Lecavalier