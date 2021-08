PS5: de gros objectifs de vente... et assez de puces pour y arriver

Partager







On ne s’avancera pas trop, comme on n’a pas encore reçu notre boule de cristal aux couleurs de Pèse sur start, mais il se pourrait, et on dit bien «pourrait», qu’il soit éventuellement un peu plus facile de mettre la main sur une PlayStation 5 au cours des prochains mois.

Et pourquoi donc? Parce que Sony affirme avoir réservé assez de pièces, incluant les précieux et rares semi-conducteurs, pour atteindre sa cible: vendre plus de 14,8 millions de PS5 d’ici la fin de l’année fiscale en cours, qui se termine en mars 2022.

Lors d’une présentation fiscale, le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a ainsi souligné que l’entreprise avait mis en place «différentes mesures» afin de mettre la main sur des semi-conducteurs, comme l’a rapporté IGN.

«Pour la PS5 [et] le nombre d’unités à vendre cette année, la cible a été déterminée et nous avons obtenu le nombre de puces nécessaires pour y arriver. Et au sujet de l’approvisionnement en semi-conducteurs, nous ne sommes pas préoccupés», a déclaré Totoki.

Il est difficile d’évaluer exactement combien de consoles le géant japonais compte mettre en vente au cours des prochains mois. Cependant, si on prend en considération que Sony a vendu quelque 2,3 millions de PS5 en avril, mai et juin, soit lors du premier trimestre de l’année fiscale, il resterait donc au moins 12,5 millions de consoles à écouler d’ici mars 2022 pour que l'objectif soit atteint.

En d’autres mots, on peut déduire que bon nombre de PS5 pourraient se retrouver sur les tablettes au cours des sept prochains mois. Par comparaison, Sony dit avoir vendu un peu plus de 10 millions de PlayStation 5 depuis le lancement en novembre, donc en huit mois environ.

Évidemment, vu l’agressivité du marché de la revente, il est plutôt ardu de savoir si ces nouvelles consoles se rendront un peu plus rondement, cette fois, entre les mains des consommateurs. Cela dit, en pleine pénurie majeure de semi-conducteurs, il est bon de savoir que Sony a prévu le coup et que la production pourra malgré tout conserver un certain rythme au cours des prochains mois.

Et peut-être qu’un jour, on retrouvera en tout temps d’immenses présentoirs de PS5 bien remplis chez les détaillants. C’est dur à croire, mais on peut toujours rêver...

