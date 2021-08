Mois de la fierté: allier douceur et représentation queer

Partager







Rien de plus naturel pour l’illustratrice Geneviève Darling, à l’origine de la Une de l’hebdo cette semaine, d’inclure les enjeux LGBTQ+ à ses œuvres. «Tout ce que je fais est naturellement queer!», dit-elle.

Connexion, tendresse, expression de soi: voilà quelques-uns des thèmes qui dominent les images de Geneviève Darling. «Des choses simples, mais puissantes pour moi.»

L’artiste tenait à sortir des sentiers battus quant à la représentation des communautés queer dans son œuvre en Une. Plutôt que de voir la communauté LGBTQ+ mener une énième bataille pour obtenir le soutien du monde, elle a plutôt opté pour représenter la douceur qui émane des personnes appartenant à la communauté.

«C’est dur de toujours devoir se battre pour faire avancer les choses. J’aimerais voir les personnes queer exister, connectées dans la tendresse, être des fleurs dans un jardin. Et que le monde autour avance et fasse son travail», souligne-t-elle en entrevue au 24 heures.

Et c’est exactement ce que l’on constate au premier coup d’œil de l’illustration. Celle-ci met en scène des humains, vivant simplement leur quotidien parmi les fleurs délicates. Au premier plan: la représentation de personnes queer, que Geneviève Darling dit avoir rarement vues dans ces contextes en grandissant.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Pour Geneviève Darling, être queer signifie de remettre en question les règles et ce que l’on considère «naturel»

Remettre les règles en question

Pour l’illustratrice, être queer signifie de remettre en question les règles et ce que l’on considère «naturel» pour enfin réaliser qu’il s’agit de constructions sociales entièrement confectionnées par les humains.

«Mes images s’inscrivent dans cette quête de liberté et d’amour de soi», ajoute celle qui porte aussi le chapeau d’entrepreneure. Et cela passe notamment par le fait de déconstruire nos idées «obsolètes et néfastes» entourant les genres et les rôles qui leur sont attribués de même que ce qui est acceptable ou non par rapport à son identité et qui on aime.

Mais c’est d’abord et avant tout de «prendre le temps de considérer les expériences [des autres] qui sont différentes [des nôtres] avec compassion et ouverture afin d’avancer vers une société qui soutient tout le monde», conclut Geneviève Darling.