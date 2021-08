Avortement sélectif : des experts prévoient un déficit de 4,7 millions de filles d’ici 2030

Partager







L’avortement sexo-sélectif, pratiqué dans certains pays comme la Chine et l’Inde depuis une cinquantaine d’années, serait en voie de creuser un déficit de plus de 4 millions de filles d’ici la fin de la décennie, avance une nouvelle étude internationale.

L’interruption de grossesse se basant sur le sexe tend à favoriser les garçons pour divers motifs économiques et culturels et cette pratique aura de réels impacts démographiques et sociaux, selon les auteurs de l’étude parue dans la revue BMJ Global Health.

En s’appuyant sur une base de données inventoriant 3,26 milliards de naissances depuis 1950, les chercheurs en santé publique, en démographie et en mathématiques prévoient que l'écart entre les naissances de garçons et de filles sera porté à se stabiliser et à éventuellement diminuer au cours des 20 prochaines années. Ils prévoient néanmoins un déficit de 4,7 millions de filles entre 2021 et 2030, pour un total de 5,7 millions entre 2021 et 2100.

Le ratio «idéal» selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est évalué à 105 garçons pour 100 filles. Plusieurs pays sur le globe présentent pourtant de forts déséquilibres, comme en Chine, où le ratio est estimé à 120 hommes pour 100 femmes, selon le dernier rapport de l’association Human Rights Watch. La politique de l'enfant unique en Chine, appliquée de 1979 à 2015, aurait d'ailleurs fortement contribué à cet écart.

Conséquences? Les pays à forte prévalence masculine doivent composer aujourd’hui avec un déficit de femmes, laissant la porte grande ouverte pour la traite d’humains, les mariages forcés et les violences. Dans plusieurs pays, la naissance d’une fille est synonyme de charge économique importante par rapport aux garçons, davantage susceptibles de travailler et de soutenir financièrement la famille.

L’avortement au Canada en quelques dates

L’avortement sexo-sélectif est une réalité bien éloignée de la nôtre: tellement qu’il n’existe aucune loi interdisant cette pratique au Canada.

La loi autour de l’avortement au Canada a pourtant largement évolué depuis les années 1980. S’il est aujourd’hui parfaitement légal, l’avortement a été un crime aux yeux du Code criminel de 1892 à 1969. Dès la fin des années 1960, il est permis de pratiquer un avortement si la santé du fœtus ou la vie de la femme enceinte est en danger.

Depuis 1988, l’avortement n’est plus considéré comme un crime. L’année suivante, la Cour suprême du Canada tranche sur deux enjeux majeurs : on précise que le fœtus n’a pas de personnalité juridique et qu’il n’a donc aucun droit. On indique également que le père de l’enfant à naître n’a pas de droit de regard sur le sort de la grossesse et n’a donc aucun recours légal.

En 2019, l’avortement est finalement retiré du Code criminel, 30 ans après qu’on a eu déclaré inconstitutionnel l’article qui criminalisait l’avortement. Au Québec, l’interruption de grossesse est pratiquée jusqu’à 23 semaines de gestation.

