Catastrophe avec de l’autobronzant? Pas de panique, voici comment le retirer rapidement

Partager







Vous avez appliqué de l’autobronzant la veille et vous vous êtes réveillés avec un désastre orange plutôt qu’un teint délicieusement doré? Pas de panique, il existe des solutions!

• À lire aussi: Cette TikTokeuse a trouvé LE truc pour appliquer son autobronzant sans stries

• À lire aussi: Les 5 erreurs qu'on fait tous en appliquant l'autobronzant

Que vous ayez les jointures orange ou que vous ayez oublié certains spots cruciaux, on vous montre quelques trucs pour retirer rapidement l’autobronzant.

1. De l’huile minérale + un long bain + exfoliation

La façon la moins chère et la plus facile de retirer l’excédent d’autobronzant est la combinaison de trois gestes simples.

Premièrement, on enduit notre corps d’une couche d'huile minérale ou d'huile pour bébé et on laisse agir sur la peau de 2 à 3 minutes. L’huile minérale gorge la peau et rend le retrait de l’autobronzant plus facile.

Huile pour bébé à l'aloès via Amazon - 5 $

via amazon

ACHETER ICI

On se plonge ensuite dans un bain chaud pour assouplir encore plus la peau. On relaxe pendant 15 minutes, le temps de laisser agir l’eau chaude.

Finalement, on utilise une mitaine exfoliante pour retirer doucement l’excès d’autobronzant sur notre corps. Attention, on ne frotte pas trop fort!

Ensemble de gant et éponge exfoliante via Amazon - 33 $

via amazon

ACHETER ICI

2. La lotion dépilatoire

Vos jambes ont l’air de carottes trop cuites? Essayez la lotion dépilatoire, qui, non seulement retire vos poils superflus, mais également le pigment d’autobronzant sur la couche supérieure de la peau. Malheureusement, ce truc ne fonctionne pas pour certaines zones sensibles, comme le visage.

Lotion dépilatoire Glee via Walmart.ca - 12 $

ACHETER ICI

3. Les produits pour enlever l’autobronzant

Si rien ne marche, pas le choix de dépenser quelques dollars pour essayer le tout pour le tout! Heureusement, de nombreuses compagnies ont répondu aux prières des victimes de désastres d’autobronzants en créant des produits qui permettent de le retirer.

Produit effaçant autobronzage Bondi Sands chez Pharmaprix - 34 $

ACHETER ICI

On l’applique sur les zones un peu trop pigmentées, puis on laisse agir quelques minutes. Avec un gant exfoliant, on frotte doucement la peau pour retirer le pigment.

Effaceur d’autobronzant Over It Magic par Isle of Paradise chez Sephora - 35 $

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s