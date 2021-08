Du rap québ à de l'art en réalité augmentée : Voici 5 activités à ne pas manquer au festival MURAL

Partager







Le festival MURAL dans sa forme qu’on lui connaît est de retour cette année. Oui, vous avez bien lu. Musique et art urbain s’empareront du boulevard Saint-Laurent du 12 au 22 août!

Ça fait trop longtemps que vous avez participé à un festival et ne savez pas trop par où commencer? On a pensé à vous. Voici 5 incontournables selon nous!

*Comme le festival doit respecter les mesures sanitaires qui restreignent le nombre de personnes qui peuvent être présentes, notez qu’il faut acheter des billets à l’avance pour les événements musicaux.

Spectacle d’ouverture : dvsn et High Klassified

Pour le retour des festivaliers en personne, MURAL a décidé d’ouvrir le bal avec de grosses pointures! Le duo RnB canadien dvsn mettra le feu aux planches c’est garanti! Le chanteur Daniel Daley et le producteur Nineteen85 se fraient un chemin à l’international, ils ont sorti en juillet une collaboration avec le producteur et chanteur américain Ty Dolla $ign et le regretté rappeur Mac Miller.

Pour réchauffer la foule, les Torontois pourront entre autres compter sur le Lavallois High Klassified. Le producteur est lui aussi en train de se faire un nom à travers le monde, entre autres avec ses collaborations sur l’album du rappeur Future. Une chose est sûre, ça dansera jeudi soir sur le boulevard Saint-Laurent!

Jeudi 12 août de 19h à 23h dans la Zone Principale

La collaboration entre BirdO et Iregular

L’artiste muraliste BirdO réalisera une œuvre dans la zone principale du festival. Mais ce sera plus qu’une simple murale puisque le studio créatif est de la partie! La murale sera doublée de projections interactives tout au long du festival, autant de jour que de nuit.

Le talent du Torontois reconnu pour ces œuvres représentants des animaux composés des formes géométriques et textures colorées additionné à celui du studio créatif montréalais Iregular risque de donner quelque chose de vraiment spécial.

Tout au long du festival dans la Zone Principale

Courtoisie L'artiste muraliste BirdO

Soirée complètement rap québ

Vous êtes comme nous fan du rap québ? Eh bien ne ratez pas cette soirée au festival MURAL! La programmation est hallucinante! C'est l’occasion de découvrir les projets solos de Jam, aussi dans Brown Family, d’Eman, membre d’Alaclair Ensemble, de Jamaz, du groupe LaF, de BLVDR, également de LaF, et de QuietMike, le partner in crime de FouKi. Si on n’appelle pas ça une belle brochette d’artistes, on ne sait pas comment appeler ça!

Cerise sur le sundae: la magnifique et énergique Sarahmée! La rappeuse offrira une prestation avec danseurs et qui sait, nous aurons peut-être droit à un avant-goût de son troisième album prévu pour le 3 septembre?

Vendredi 13 août de 17h à 23h dans la Zone Principale

Des œuvres en réalité augmentée de CRYOTE, WAXHEAD et Samuel Arsenault-Brassard

Armé de votre téléphone, on vous conseille fortement d’aller visiter les parcs du Portugal et des Amériques durant le festival. Avec une application mobile, vous pourrez admirer des œuvres en réalité augmentée.

Vous pourrez ainsi entrer dans l’univers un peu psychédélique et onirique de l’artiste montréalais CRYOTE ou encore découvrir les paysages complexes et fantastiques du Torontois WAXHEAD ou même observer sous toutes ses facettes l’art abstrait de Samuel Arsenault-Brassard.

Tout au long du festival aux parcs du Portugal et des Amériques.

PHOTO COURTOISIE L'artiste torontois WAXHEAD avait réalisé cette murale en 2018 dans le cadre du festival MURAL.

Unikorn

Pour une soirée aux couleurs de l’arc-en-ciel, c’est mardi le 17 août qu’il faut aller faire un tour à MURAL. La soirée Unikorn est organisée par un groupe d’artistes queer qui promettent de tout donner. De nombreux DJs se partageront la scène pour une soirée dansante dans un décor coloré composé d’installations artistiques. Ce sera un véritable plongeon le temps d’une soirée dans un univers fantastique!

Ce n’est pas tout! Plusieurs drag queens seront de la fête dont la pétillante Kiara qu’on a connue à Canada’s Drag Race.

Mardi 17 août de 17h à 23h dans la Zone Principale