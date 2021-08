Harry Potter: LEGO célèbre les 20 ans de la franchise au cinéma avec un ensemble magique [PHOTOS]

Partager







Vous avez bien lu: le premier film de la franchise Harry Potter aura 20 ans cette année. Pour vous aider à avaler ce morceau d’information, LEGO présente un ensemble magique que tous les Moldus voudront exposer dans leur salon.

Ce nouvel ensemble ultra détaillé retrace les aventures d'Harry Potter et de ses amis et immortalise les moments les plus iconiques à travers de nombreux objets emblématiques du monde des sorciers.

L’ensemble comprend 3010 morceaux, mesure 44 cm de haut, 50 cm de large et 33 cm de profondeur.

Hedwige trône fièrement au-dessus de la pièce et tient entre ses pattes cette lettre que nous avons tous attendu de recevoir un jour. L’ensemble comprend aussi une baguette et des lunettes rondes à construire, une chocogrenouille et cinq fioles de potion. On y trouve aussi le journal intime de Tom Jedusor, le Vif d’or et même une écharpe de Poudlard personnalisable.

Juste à temps pour la rentrée à Poudlard, le LEGO Harry Potter Hogwarts Icons Collectors’ Edition Set sera offert dès le 2 septembre 2021 pour seulement 349,99$.

