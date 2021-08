Industrie: 2K prend de l’expansion à Montréal

Partager







L’éditeur 2K, déjà présent à Montréal avec son studio Cloud Chamber, prendra prochainement de l’expansion dans la métropole, a annoncé jeudi l’entreprise californienne.

Le siège officiel de l’équipe des Services mondiaux de 2K sera ainsi maintenant basé à Montréal, alors que ses employés auront la tâche d’appuyer «un nombre grandissant de franchises avec une expertise en art, animation, capture de mouvements, effets sonores, effets visuels et plus encore», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Cette nouvelle division montréalaise travaillera notamment de pair avec des collègues de Londres, au Royaume-Uni, d’Austin, au Texas, et de Novato, en Californie, en soutien à des «franchises originales» du groupe, de même que des «produits autorisés sous licence».

«Nous sommes impressionnés par la diversité et l’expertise des talents qui travaillent dans le Grand Montréal, notamment au sein du jeu vidéo, de l’animation commerciale, du cinéma, de la télévision et des effets visuels, ainsi que par la multitude de programmes et de services d’enseignement supérieur qui existent dans ces secteurs, a commenté David Ismailer, président de 2K. Notre nouvel investissement à Montréal, jumelé à une croissance continue en tant qu’éditeur, nous aidera à attirer d’incroyables talents internationaux et à produire de passionnantes franchises.»

Ce faisant, 2K est en ce moment en plein recrutement à Montréal afin de «pourvoir des postes dans de nombreuses disciplines».

Rappelons que l’éditeur avait ouvert un bureau du studio Cloud Chamber à Montréal, en décembre 2019. Celui-ci travaille en ce moment entre autres sur le prochain volet de la franchise à succès BioShock.

