Le reboisement menace la sécurité alimentaire, prévient Oxfam

Les prix des aliments pourraient augmenter de 80% d’ici 2050 si les gouvernements et les entreprises continuent de dépendre de la plantation d’arbres pour compenser leurs émissions de carbone, rapporte le quotidien britannique The Guardian.

L’organisme Oxfam exhorte ceux qui comptent atteindre des émissions nettes nulles de limiter leurs efforts de restauration de forêts parce que ceux-ci pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires dans les pays en développement.

C’est que la superficie nécessaire à la création de forêts issues de la plantation d’arbres est énorme et cet espace empiéterait sur les terres utilisées pour les cultures servant à nourrir une population croissante, selon un rapport.

Oxfam estime qu’il faudrait 1,6 milliard d’hectares de terres pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ce qui équivaut à la totalité des terres actuellement cultivées sur la planète.

Réduire les émissions plutôt que compenser

«Il est difficile de dire quelle quantité de terres serait nécessaire, car les gouvernements n’ont pas été transparents sur la manière dont ils prévoient de respecter leurs engagements en matière de zéro émission nette. Mais de nombreux pays et entreprises parlent de boisement et de reboisement, et la première question à se poser est: d’où viendront ces terres?», questionne Nafkote Dabi, responsable de la politique climatique chez Oxfam et co-autrice de l’étude.

Or, environ 350 millions d’hectares pourraient être utilisés pour le reboisement dans le but de compenser les émissions de carbone sans que les terres agricoles ne soient affectées, précise Mme Dabi. L’ensemble des plans de compensation des pays pourraient cependant bientôt dépasser ce seuil.

Une meilleure alternative au reboisement serait de réduire radicalement les émissions de carbone plutôt que de compter sur les compensations, affirme Danny Sriskandarajah, directeur général d’Oxfam en Grande-Bretagne.

«Trop d’entreprises et de gouvernements se cachent derrière l’écran de fumée du “zéro net” pour poursuivre leurs activités sales comme si de rien n’était. Le secteur pétrolier et gazier, qui tente de justifier la poursuite de l’extraction de combustibles fossiles en promettant des programmes irréalistes d’élimination du carbone nécessitant des superficies ridicules, est un excellent exemple de la double pensée à laquelle nous assistons», a-t-il déclaré.