Madison Beer sort une collection de vêtements et tu vas tout vouloir

Partager







La chanteuse Madison Beer a un style vestimentaire à envier, et voilà qu’on pourra enfin le copier grâce à sa collection en collaboration avec Boohoo!

• À lire aussi: 19 faits à savoir sur la chanteuse Madison Beer

Juste à temps pour refaire votre garde-robe pour la rentrée, cette collection tombe pile dans les tendances de l’automne.

Les vêtements imaginés par Madison sont faits pour être portés de façon unique, selon le style de chaque personne.

Comprenant des ensembles agencés, des pantalons taille basse, des corsets et plus encore, la collection est dans les tons de bleu, beige, noir et blanc. En plus de ces coloris tendance, on retrouve aussi du denim et l’imprimé de l’heure, le motif argyle.

Plusieurs morceaux sont très abordables et se situent entre 30$ et 50$.

Voici nos coups de coeur dans la collection Madison Beer X Boohoo:

1. Veste courte en laine à 60$ et chemise blanche oversized à 80$

via Boohoo

2. Jeans amples avec genou usé à 100$ et veste de serveur style 90’s à 80$

via Boohoo

3. Crop top en matériaux recyclés avec découpes sur les épaules à 50$

via Boohoo

4. Top de style bustier à 60$

via Boohoo

5. Robe mini avec couleurs contrastantes à 73$

via Boohoo

6. Ensemble agencé crop top et jupe en satin à 165$

via Boohoo

7. Veste oversized de style letterman à 215$

via Boohoo

Procurez-vous toute la collection juste ici. Bon magasinage!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s