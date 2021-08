Oubliez Fortnite, le «premier jeu de calculatrice de combat au monde» arrive sur la Switch

Partager







En mai dernier, on vous parlait dans un texte gorgé de sarcasme de l’application Calculator, une calculatrice bien banale pour la Switch, vendue à un peu plus de 13 $.

Cela dit, comme si une seule calculatrice dispendieuse n’était pas assez pour la console, une DEUXIÈME application du genre vient de faire son apparition sur le Nintendo eShop, comme l’a remarqué Nintendo Life. Celle-ci n’est toutefois pas taillée de la même étoffe.

Pourquoi donc? Parce qu’on parle ici de Battle Calculator (!), un jeu de calcul (!!) multijoueur (!!!) où vous pourrez vous mesurer à trois de vos amis dans une bataille qui rendrait Pythagore très fier.

Le but du titre est assez simple, mais les parties peuvent visiblement vite devenir complexes: Battle Calculator choisit un nombre et vous devez l’atteindre avant vos adversaires en utilisant la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques. Attention, par contre, vous ne pouvez utiliser que des chiffres entre 0 et 9 et des décimales entre 0,1 et 0,9.

Pour y arriver, vous pouvez utiliser l’addition, la soustraction, la multiplication ou la division... de même que le reste des fonctions de la calculatrice dont le commun des mortels ne se sert pas vraiment.

Paru ce jeudi sur la Switch, Battle Calculator se targue d’être «premier jeu de calculatrice de combat au monde» et, honnêtement, on n’a pas trop de misère à y croire.

Blague à part, l’ensemble pourra sûrement s’avérer intéressant et éducatif pour une certaine clientèle, à condition d’être prêt à payer 20 $, une somme passablement élevée pour ce genre de titre.

Mais bon, Battle Calculator a le mérite d’être autre chose qu’une simple calculatrice vendue plus de 13 $, comme un certain autre logiciel sur la Switch... C’est un départ.

