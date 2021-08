5 choses à savoir sur Stephanie Labbé, l’incroyable gardienne de but de l’équipe canadienne de soccer féminin

Partager







On a eu droit à un moment historique ce matin à Tokyo: pour la toute première fois, les Canadiennes ont remporté l'or au soccer féminin en défaisant la Suède par la marque de 2 à 1 en tirs de barrage. Cette victoire, on la doit en grande partie à la gardienne du Canada, Stephanie Labbé, qui a probablement réalisé l'arrêt le plus important de sa vie en fin de rencontre.

Voici cinq choses à savoir sur l’athlète... et nouvelle championne olympique!

1. La nouvelle «ministre nationale de la Défense»

Capture d'écran Wikipédia

Après sa performance colossale, surtout lors de la séance de tirs de barrage vendredi, le poste qu'elle occupe a été modifié sur sa page Wikipédia. Plutôt que gardienne de but, un internaute a inscrit «ministre nationale de la Défense». Une promotion hautement méritée...

2. En couple avec une autre athlète

Depuis cinq ans, Stephanie Labbé partage sa vie avec Georgia Sommerling, qu'elle a rencontrée aux Jeux olympiques de Rio. Ce nom vous est-il familier? C’est normal: Georgia est elle aussi une athlète olympique canadienne. Elle vient d’ailleurs de remporter la médaille de bronze dans l’épreuve de cyclisme sur piste à Tokyo. Elle a aussi déjà participé aux Jeux d’hiver en ski acrobatique et en ski alpin.

3. Elle joue en Suède

Stephanie Labbé, qui est originaire d'Edmonton, en Alberta, joue avec le FC Rosengard, un club de soccer basé dans la ville de Malmö, en Suède. Elle joue notamment aux côtés de Caroline Seger, qui était la capitaine de l'équipe suédoise à Tokyo. Cette dernière aurait d'ailleurs pu donner la victoire à son équipe lors des tirs de barrage, mais elle a envoyé le ballon au-dessus de la barre horizontale.

4. Elle est bachelière

AFP

En plus de ses exploits sur le terrain, Stephanie Labbé a terminé un baccalauréat en développement de la petite enfance à l’Université du Connecticut aux États-Unis. Depuis 2013, elle est également entraîneuse personnelle diplômée de l’Académie nationale de médecine sportive.

5. Elle a déjà eu des périodes d’anxiété et de dépression

AFP

La gardienne de 34 ans a confié avoir vécu des épisodes de dépression et d’anxiété après les Jeux de Rio, en 2016. Dans une entrevue accordée à Olympiques Canada, elle a raconté avoir passé des «journées à pleurer».

«Ce dont je veux qu'on se souvienne de moi, c'est l'authenticité. En parlant et en étant moi-même, je veux montrer que tout le monde prend des chemins différents, des voies uniques pour être soi-même.»