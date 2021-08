5 essentiels beauté à glisser dans ton sac pour une journée à la plage

Partager







L’été n’est pas encore terminé! C’est encore le temps de profiter des plages d’ici avec ta BFF. Quoi donc glisser dans son sac de plage?

Côté fashion, il te faut un magnifique maillot de bain, un paréo, un chapeau de paille et des lunettes de soleil. Et du côté des soins de beauté? Voici 5 essentiels à avoir lors des escapades à la plage:

1. Une crème solaire pour protéger sa peau en tout temps

Pour éviter le vieillissement prématuré de la peau, mais aussi le cancer, il faut absolument appliquer une crème solaire qui protège la peau des rayons UVA et UVB. On adore le soin Idéal Soleil de la marque Vichy qui donne un effet de peau nue grâce à son fini non gras. Elle s’applique autant sur le corps que sur le visage et elle est résistante à l’eau et à la transpiration.

*À 29,95$ - Disponible en pharmacie

2. Un baume à lèvres hydratant pour embrasser le soleil

Tout autant exposées au soleil, les lèvres ont besoin d’hydratation. Sans paraître trop maquillée, le baume à lèvres est un must de beauté parfait pour la plage. La marque ILIA Beauty a lancé cet été, une huile à lèvres teintée, riche en acide hyaluronique, qui laisse les lèvres lisses, douces et hydratées. Six teintes sont disponibles pour tous les types de carnations.

*À 34$ - Disponible chez Sephora

3. Un soin après-soleil pour soulager les coups de soleil

Comment soulager cette sensation de chaleur intense qui brûle la peau suite à un coup de soleil? Rien de mieux qu’un bon soin après-soleil. L’entreprise montréalaise de cosmétiques véganes TANIT propose leur brume naturelle à base d’aloès et d'huiles rafraîchissantes de menthe et de lavande. En quelques poush-poush, la peau est instantanément apaisée et réconfortée!

*À 20$ - Disponible en ligne

4. Un vaporisateur protecteur pour les cheveux

Si votre chapeau est trop gros à transporter dans votre sac de plage, n’oubliez pas un protecteur solaire capillaire. II est tout aussi important de protéger son cuir chevelu que ses cheveux du soleil. La ligne de soins capillaires René Furterer présente donc le fluide d'été protecteur KPF (Keratin Protection Factor) 50+, pour prévenir la déshydratation des cheveux et les rendre doux sans les alourdir.

*À 33$ - Disponible en ligne

5. Une brume parfumée qui fait voyager les sens

Les souvenirs de voyage sont souvent rattachés aux odeurs comme l’air salin, la noix de coco, les fruits exotiques... Glissez dans votre sac une petite brume ou une eau de voyage aux odeurs de vacances! Pour s’inspirer, la maison Comptoir Sud Pacifique propose sa collection d’eaux de voyages : vanille coco, vanille abricot, coco extrême, coco figue et plus encore. C’est l’évasion garantie de tous les sens!

*Entre 60$ et 115$ - Disponible chez Sephora

