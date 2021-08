6 signes par textos qui indiquent que votre crush n’est pas intéressé

Partager







Plusieurs experts en relations le disent, en étudiant les textos que notre crush nous envoie (ou l’absence de!), on peut avoir une idée où une relation s’en va.

Parfois, l’autre répond rapidement et avec intérêt, alors on sait immédiatement que l’intérêt est réciproque. Par contre, d’autres fois, c’est beaucoup moins clair et on se met à douter de tout.

Si vous détestez perdre votre temps, voici donc 6 signes à surveiller par textos pour savoir si votre relation a du potentiel!

1. Votre crush n’a pas la même énergie que vous via textos

Si vous textez avec enthousiasme, il est normal de s’attendre que l’autre en fasse de même. Selon Rachel DeAlto, experte en relations, lorsqu’on apprécie quelqu’un, on essaie de le rendre confortable. Dans ce cas-là, il est courant d’adopter la même énergie que l’autre pour prouver qu’on accorde autant d’effort. Donc, si vous êtes seul.e à sembler excité de parler, ce n’est pas bon signe.

2. Votre crush ne vous pose pas de questions

Dans les débuts d’une relation, on veut apprendre à connaître l’autre en découvrant ses passions, ses intérêts, et plus encore. Tout comme une personne intéressée à tendance à adopter une énergie similaire à l'autre, selon DeAlto, elle a aussi tendance à relancer les questions qu’elle se fait poser. Bref, si vos questions ne vous sont pas retournées et si votre crush ne tente pas d’apprendre à vous connaître, c’est assez clair.

3. Votre crush prend son temps pour vous répondre

Un autre signe de désintérêt, selon DeAlto, est le temps de réponse entre les textos. Oui, quelqu’un peut être occupé ou être loin de son cellulaire, mais si votre crush prend toujours des heures à répondre, cela pourrait indiquer un manque d’intérêt.

4. Votre crush ne vous répond carrément pas!

Encore pire que de prendre des heures à répondre, qu’est-ce que cela veut dire, si crush vous ignore? Selon Martha Lee, sexologue et thérapeute, cela pourrait être une façon de vous indiquer qu’il ou elle n’est pas prêt à s’investir dans une relation. Votre crush pourrait apprécier l’attention que vous lui donnez, mais ne pas répondre aux textos démontre que ce n’est pas sérieux à ses yeux.

5. Les réponses de votre crush sont très courtes

Certaines personnes n’aiment pas texter et répondent de façon efficace et brève. Par contre, si votre crush répondait longuement au début de la correspondance, puis change soudainement son style pour des réponses courtes, c’est mauvais signe. Selon l’experte de dating en ligne, Julie Spira, des réponses de 1 à 3 mots sont un signe clair que l’intérêt n’est pas mutuel.

6. Votre crush ne parle que de lui ou elle

Si votre crush répond à vos messages avec de longs textos et enthousiasme, il est facile de présumer que l’intérêt est réciproque, mais pas toujours! Si votre crush ignore ce que vous dites, oublie ce que vous avez dit dans une autre conversation, ramène toujours le sujet sur lui ou elle, diminue vos sentiments ou vos problèmes, c’est mauvais signe. Cela indique que vous êtes loin d’être sa priorité.

Restez à l'affût de ces signes, vous méritez quelqu’un qui démontre de l’intérêt!

