Debbie Lynch-White se fait insulter sur Internet et répond de la meilleure manière qui soit

Debbie Lynch-White a répondu de parfaite façon à un commentaire haineux reçu sur ses médias sociaux.

L'actrice a en effet reçu un message privé d'un grand manque de respect de la part d'un inconnu via sa messagerie Facebook.

Un homme répondant au nom de Normand lui a écrit en majuscules un message très insultant et gratuit, qu'on vous laisse lire par vous-même dans l'image ci-dessous.



Heureusement, Debbie lui a répondu de la meilleure manière possible, c'est-à-dire sous le couvert de l'humour et avec beaucoup de doigté.

Elle a enregistré une vidéo durant laquelle elle lui répond de vive voix, puis elle a documenté la saga dans ses stories Instagram.

«Norm, Norm, Norm, Norm... Tu me pousses à la confidence, Norm!» a lancé Debbie d'entrée de jeu.



Elle a poursuivi son message à son détracteur en parlant d'elle-même à la troisième personne et en reprenant ses propos.

«Parce que la “pas de talent”, elle ne peut rien dire pour l'instant mais, elle a décroché deux rôles dans deux maudites belles séries. Puis elle est bien excitée! Elle travaille sur ses textes ce soir, puis elle se trouve bien chanceuse! Donc je pense que tu n'as pas fini de voir ma face de “grosse lesbienne” dans ta TV mon Norm! Bin non! Sorry not sorry!» a-t-elle mentionné avec beaucoup d'humour.

Voici une flèche bien envoyée aux internautes qui se servent des médias sociaux pour rédiger des messages haineux!

