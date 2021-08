L’homme qui possède le plus gros pénis au monde a répondu à plusieurs questions concernant la taille de son engin

Partager







Jonah Falcon est le propriétaire du plus gros phallus au monde.

Cet Américain qui possède un sexe d’une longueur de 13,5 pouces (34,3 centimètres) est, en effet, le détenteur de ce titre non-officiel.

Il s’agit d’un titre non-officiel parce que, comme vous vous en doutez, personne ne s’est promené partout à travers le monde avec un galon à mesurer pour valider les tailles de toutes les pénis en existence.



Mais revenons-en à nos moutons...

Jonah Falcon s’est récemment confié au magazine Men’s Health, auquel il a raconté les hauts et les bas de la vie avec un pénis gigantesque.



Voici quelques-unes de ses citations les plus savoureuses:

«Je n’ai pas d’insécurité, et je pense que j’ai un esprit plus ouvert parce que je n’essaie pas de me prouver constamment.»

«Je n’ai pas besoin de voiture de luxe. Je n’ai pas besoin d’arme à feu. Je porte un masque avec joie, et tout ça, parce que je n’ai pas besoin de prouver ma masculinité à qui que ce soit. Je porterais juste du rose!»



«Pourtant, pour une raison que j’ignore, pour certaines personnes, avoir un pénis de plus de 13 pouces fait de moi une mauvaise personne, ou un égoïste, ou une star du porno, ou je suis un cave, ou je suis de la merde.»



«Aussi, je suis épuisé que les gens me demandent de le mesurer devant eux. Je l’ai déjà fait 10 000 fois. C’est assez!»



«Mes testicules sont d’une grosseur proportionnelle à mon sexe, alors je dois enrouler mon pénis sur la gauche pour leur éviter d’être toutes coincées.»

«Aussi, j’ai ce que j’appelle mes “pantalons incognito” qui sont très larges. Je peux mettre mon portefeuille dans ma poche gauche [pour empêcher mon pénis d’être visible à travers mes pantalons].»





Quand on lui a demandé s’il a déjà été «trop gros» pour un ou une partenaire: «Quand quelqu’un est assez excité, les choses ne vont pas trop mal, même si mon pénis est plus large que mon poignet.»



Quand on lui a demandé s’il avait déjà pratiqué l’auto-fellation: «Oui, de 10 à 18 ans, mais en raison de douleurs au dos, ce n’est plus possible.»

Quand on lui a demandé son opinion sur les hommes qui font tout ce qu’ils peuvent pour avoir un plus gros engin: «Un beau corps et une personnalité gagnante vont attirer beaucoup plus qu’une grosse queue si vous voulez avoir du sexe.»



«Tout le monde s’en fout si vous avez un petit pénis, sauf vous. N’en parlez pas et s’ils font des commentaires, montrez à quel point vous êtes expérimentés avec la bouche.»



Merci Jonah de ces conseils de la plus haute importance.

