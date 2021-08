MTL À TABLE : 5 tables d’hôte abordables sur 5 terrasses

Partager







MTL à Table c’est l’événement foodie incontournable en ville. Cet été, Tourisme Montréal fait les choses différemment avec l’édition Hors sentiers qui se déroulera jusqu’au mois d’octobre.

C’est l’occasion de redécouvrir Montréal à travers ses adresses gourmandes en mode terrasse. La formule reste toutefois la même : une table d’hôte à prix d’ami dans les meilleurs restos en ville.

Voici 5 tables d’hôte abordables sur 5 terrasses:

Parmi les plus belles terrasses à Montréal, il y a le restaurant Bivouac. Avec une table d’hôte de trois services, on retrouve un menu composé de produits du terroir québécois. En entrée, le chef a préparé le croustillant de confit de canard du Lac-Brome. En plat de résistance, on a le choix des Cannellonis aux champignons de l’Orée-des-Bois gratinés au fromage Gré des champs, le pavé de saumon du Bas-Saint-Laurent ou la poitrine de canard de Saint-Pie. Délicieux!

1255 rue Jeanne-Mance, Montréal

Rendez-vous à la Terrasse Perché situé au quatrième étage de l’Hôtel William Gray pour un menu estival du type californien. Couleurs, fraîcheur et santé sont les mots d’ordre du menu : salade de pastèque, taco aux crevettes ou au poisson, poke de saumon, guacamole et rouleaux impériaux au homard. De plus le décor chic et festif nous transporte en plein cœur d’une terrasse à Los Angeles.

153 rue Saint-Amable, 4ième étage, Montréal

Dans le quartier Ville-Marie, se cache un petit trésor de gastronomie italienne. Pour MTL à Table, le bistro a mis en vedette des ingrédients du Québec : assiettes d’asperge grillés du Québec, burrata avec rhubarbe du Québec et jambon Serrano, cavatelli maison avec courgettes du Québec, basilic et provolone et fraises du Québec avec mascarpone, caramel et menthe. Ce menu à l’inspiration italienne aux saveurs d’ici est parfait!

1550 rue Fullum, Montréal

L’Hôtel W a lancé cet été la Terrasse W dans un joli espace vert aménagé dans le Square Victoria. Leur spécialité ? Les tapas. Sur la carte, vous aurez le choix d’une salade de pêche grillées ou des huîtres fraîches du Québec, en entrée. En plat principal, des tapas d’aubergines frites, les crevettes et et sorbet au cari ou des Tostadas vous seront servis. Au dessert, la panna cotta ou la tarte tatin de pommes combleront votre dent sucrée.

901 rue Square-Victoria, Montréal

Le célèbre chef Paul Toussaint a ouvert en pleine pandémie son premier restaurant Kamùy, qui rend hommage à ses racines créoles. Le cordon bleu a concocté un poulet signature style jerk avec légumes grillés. Aussi, on se laisse tenter par le poisson-passion, beurre blanc au fruit de la passion. Finalement, le moelleux au chocolat haïtien est une excursion express dans les Antilles.

1485 rue Jeanne-Mance, Montréal

Pour encore plus de choix de restaurants qui participent. MTL à TABLE, consultez le site web de l'évènement!

