Super promo d’été PS4 et PS5: nouvelle vague de rabais sur le PS Store

Après une première vague garnie d’excellents jeux, la Super promo d’été du PlayStation Store en remet avec une nouvelle sélection de rabais qui seront en vigueur jusqu’au 19 août.

Il sera possible cette fois-ci possible d’économiser jusqu’à 70 % du prix régulier sur plus de 200 titres et expansions en édition numérique pour la PS4 et la PS5. Ceux-ci s’ajoutent d’ailleurs à plusieurs jeux déjà en solde depuis la fin juillet, dans le cadre de la même promotion.

Des titres de sport aux RPG, en passant par les grandes épopées au monde ouvert, il y en a pour tous les goûts. Bref, c’est le bon moment pour vous faire des provisions avant l’automne!

Voici quelques titres récemment ajoutés à la Super promo d’été du PS Store qui ont attiré notre attention:

Axiom Verge

26,99 $ 9,44 $

9,44 $ Borderlands 3: édition Next Level PS4 & PS5

89,99 $ 31,49 $

31,49 $ Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

54,99 $ 27,49 $

27,49 $ Far Cry Insanity Bundle (Far Cry 3: Classic Edition, Far Cry 4 et Far Cry 5)

119,99 $ 23,99 $

23,99 $ Final Fantasy VII Remake

PS4: 79,99 $ 39,99 $ | PS5: 93,49 $ 66,37 $

PS4: 39,99 $ | PS5: 66,37 $ Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5

79,99 $ 31,99 $

31,99 $ Les Sims 4

51,99 $ 12,99 $

12,99 $ Limbo

13,49 $ 3,37 $

3,37 $ MLB The Show 21

PS4: 79,99 $ 53,59 $ | PS5: 89,99 $ 63,89 $

PS4: 53,59 $ | PS5: 63,89 $ Mortal Kombat 11

69,99 $ 20,99 $

20,99 $ NHL 21 Édition de luxe

89,99 $ 25,19 $

25,19 $ La collection Nioh PS4 & PS5 (Nioh remastérisé et Nioh 2 remastérisé)

89,99 $ 63,89 $

63,89 $ Oxenfree

13,49 $ 4,72 $

4,72 $ Persona 5 Royal

79,99 $ 35,99 $

35,99 $ Star Wars Jedi: Fallen Order

54,99 $ 27,49 $

27,49 $ The Last of Us Part II

53,49 $ 40,11 $

40,11 $ Visage

46,99 $ 30,54 $

30,54 $ Watch Dogs: Legion PS4 & PS5

79,99 $ 31,99 $

31,99 $ What Remains of Edith Finch

26,99 $ 8,09 $

Pour voir l’ensemble de la Super promo d’été du PlayStation Store, c’est par ici!

