[VIDÉO] Nintendo: écoutez ces gens reproduire des sons de consoles avec leurs bouches

Un groupe a cappella a eu une excellente idée: reproduire les sons de démarrage légendaires des consoles Nintendo. Attendez d'entendre le son de la Game Cube; c'est encore plus impressionnant que vous ne l'aurez imaginé.

MayTree connaît déjà énormément de succès. Fondé dans les années 2000, le groupe coréen a gagné une panoplie de prix a cappella et jazz en plus d'avoir accumulé plus de 100 millions de vues sur leur populaire chaîne YouTube.

Il n'est pas rare de retrouver des interprétations inspirées du gaming sur la chaîne du groupe. League of Legends, Minecraft, Grand Theft Auto, et Tetris ont tous reçu un traitement buccal de MayTree. Sinon, il y a également des reprises de chansons, ou de thèmes populaires.

Mention spéciale à notre ami Geeks are Sexy pour la trouvaille!

