Carboneutralité: Postes Canada s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Postes Canada s’est engagée vendredi à réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, un premier pas dans son objectif de progression vers la carboneutralité d’ici 2050.

«Les Canadiens veulent nous voir aborder notre responsabilité envers le pays au-delà des services que nous offrons», a déclaré par voie de communiqué Cheryl Hodder, première vice-présidente, Affaires de l’entreprise et développement durable à Postes Canada.

«Cette responsabilité vient avec la nécessité de s’attaquer aux graves risques qu’entraînent les changements climatiques pour l’environnement, les gens et les entreprises du pays», a-t-elle poursuivi.

Le service postal souhaite ainsi réduire ses émissions de GES de 30 % d’ici 2030 par rapport à ses données de 2019, aussi bien en ce qui concerne ses émissions directes que ses émissions issues de la production d’électricité achetée.

L’entreprise a également assuré qu’elle allait approvisionner ses installations en électricité de sources entièrement renouvelables d’ici 2030.

Afin de respecter son nouvel engagement, Postes Canada rénovera ses immeubles afin de les rendre plus écoénergétiques et continuera de mettre à l’essai de nouveaux véhicules électriques.

Des objectifs «pas assez ambitieux»

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a rapidement réagi à cette annonce, affirmant que «les objectifs fixés par Postes Canada ne sont pas assez ambitieux».

«L’annonce de telles demi-mesures, après avoir participé à un processus de consultation aussi long, nous donne l’impression de ne pas avoir été entendus et nous laisse consternés. Comme toute autre société d’État, Postes Canada se doit de donner l’exemple en matière de lutte contre les changements climatiques. Sa feuille de route présente des échéances trop éloignées et des objectifs trop faibles», a déploré dans un communiqué Dave Bleakney, 2e vice-président national du STTP.

«Il est encore temps de revoir les objectifs de réduction des GES et de vraiment accorder à une telle révision les efforts nécessaires. Les travailleurs et travailleuses le veulent, et le gouvernement fédéral en reconnaît la nécessité. Tout ce qu’il nous manque, c’est l’engagement sans réserve de Postes Canada», a soutenu M. Bleakney.