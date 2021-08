Fierté Montréal: 10 activités surprenantes pour célébrer en grand

Partager







Des membres de la communauté 2SLGBTQI+ ont planifié une panoplie d’activités pour célébrer la fierté.

Chaque année, le festival Fierté Montréal sert de porte-voix aux communautés de la diversité sexuelle et de genre, et leurs permet de faire entrendre leurs revendications. C’est une occasion en or pour se mobiliser et profiter des activités culturelles et communautaires organisées.

La pandémie et ses incidences font de l'édition 2021 une célébration d’autant plus importante puisque plusieurs enjeux et revendications sont passés sous silence lors des derniers mois.

Du 9 au 15 août prochain, Montréal s’allie aux couleurs de l’arc-en-ciel, et célèbre en grand la fierté.

Voici donc 10 événements en présentiel à ne pas manquer lors du festival Fierté Montréal de 2021.

Luisa Bacelar

De retour en présentiel, l’événement phare du festival invite la population à défiler dans les rues de Montréal le 15 août prochain. Le thème de la marche sera Ensemble pour toustes, et appelle au soutien. La Marche de la Fierté s’adapte, bien sûr, aux consignes sanitaires, et s’assure de redonner l’espace public aux communautés 2SLGBTQI+. Le départ se tient au parc Jeanne-Mance, à l’angle de l’avenue du Mont-Royal et de l’avenue du Parc, à 13h. Il s’agit d’un des premiers rassemblements physiques visant à soutenir les communautés 2SLGBTQI+.

Les événements Drag Brunch MTL sont des réussites à coups sûrs. Chaleureux et festifs, ils servent à rendre accessible l’art du Drag autour d’un délicieux brunch. Cette année c’est sous l’ambiance d’un block party que se tiendra le Drag Brunch BBQ. Performances drag, bonne bouffe, et du gros plaisir seront au rendez-vous.

Afin de promouvoir la beauté de la diversité 2SLGBTQI+ montréalaise et québécoise, Le Monastère s’associe avec Fierté Montréal dans le cadre d’un impressionnant cabaret de cirque. Les 12-13 et 14 août prochain, rendez-vous dans Le Jardin, au pied du clocher de l'église St-Jax pour assister à un spectacle à ciel ouvert.

Billets disponibles ici

L’Aide aux trans du Québec organise un BBQ communautaire le 10 août prochain de 14h à 17h. Des hotdogs, hamburgers, boissons gazeuses et croustilles seront servis. Au programme: Un DJ invité, de l’animation, des jeux, des concours et d’autres activités qui promettent de rendre l’atmosphère des plus festive.

Inscription ici

Le vendredi 13 août prochain, La Ronde affichera les couleurs de l’arc-en-ciel à l’occasion de la Journée de la Fierté. Miss Butterfly et Frankie seront sur place et offriront une performance. Le billet journalier sera au prix concurrentiel de 29.99$ + taxes (avec l’utilisation du code promo: Fierte2021). Vous pourrez aussi vous procurer des billets sur place. Présentez-vous à la tente Fierté Montréal devant la billetterie, afin de recevoir un coupon-rabais pour obtenir le prix de 29,99 $ + taxes.

Billets disponibles ici

Le club de Volley Boréal LGBT organise un tournoi de volleyball de plage pour encourager la reprise des activités physiques. L’événement est ouvert à tous et à toutes, et se déroulera le samedi 14 août prochain.

Inscription ici

Participez à une œuvre collective en plein cœur du Village le vendredi 13 août. Chaque participant.e aura droit à son coup de pinceau afin de célébrer les 30 ans de RÉZO. La réalisation de l'œuvre sera d’ailleurs diffusée en temps réel.

Vendredi 13 août de 10h à 20h

Rue Sainte-Catherine Est

Afin de promouvoir la pratique du rugby et la place du sport 2SLGBTQ+ au Québec, Armada Montréal RFC offre gratuitement un entraînement de rugby pour tous. C’est le moment parfait pour découvrir ou redécouvrir ce sport intrigant. On s'y voit le jeudi 12 août de 18h30 à 21h30.

Inscription ici

Afin de faire rayonner la Fierté, la dorsale de la Tour de Montréal du Stade olympique sera illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Dimanche 15 août - 20h à 3h

Le Rallye en vélo Friends for Life de 2021 se déroulera les 14 et 15 août prochains. Ces rallyes se déroulent aussi à Toronto et Kingston. Vous pouvez y participer en tant que cycliste d’un jour, cycliste de 2 jours, équipage ou cycliste virtuel. Les fonds serviront à soutenir l’organisme Sida Bénévoles Montréal - AIDS Community Care Montréal (ACCM).

En savoir plus

