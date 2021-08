5 films et séries à voir mettant en vedette les acteurs de The Kissing Booth

Partager







Le troisième (et dernier?) film de The Kissing Booth sortira sur nos écrans le 11 août 2021 et, en attendant, on en demande plus!

Si, comme nous, vous êtes de grands fans de ceux qui interprètent Elle, Noah, Lee et tous les autres dans The Kissing Booth, ces films sauront vous plaire.

Voici donc 5 films et séries à voir avec les acteurs de la comédie romantique The Kissing Booth:

1. Joel Courtney - Super 8 (Amazon Prime)

Si vous aimez Stranger Things, vous allez adorer ce film. Se déroulant à la toute fin des années 70, ce film suit Joe, joué par Joel Courtney, un garçon de 14 ans qui vient de perdre sa mère dans une ville fictive de l’Ohio. Alors qu’il s’amuse à créer un film avec ses amis, Joe et son groupe sont témoins d'un horrible accident entre une camionnette et un train transportant un cargo mystérieux... Ce qui se trouvait dans ce cargo s’évade et se met à terroriser la ville.

2. Joey King - Summer 03 (Amazon Prime)

Ce film d’été classique suit Jamie, une jeune femme de 16 ans, qui vient tout juste de perdre sa grand-mère. Sur son lit de mort, la dame en a profité pour confier plusieurs secrets à toute la famille élargie de Jamie. L’un d’entre eux pousse la jeune femme à profiter de son été au max, et à explorer sa sexualité. Elle fait la rencontre de Luke, un jeune garçon catholique qui lui tombe dans l'œil. Un film qui vous fera sourire, tout en étant touchant.

3. Maisie Richardson-Sellers - DC’s Legends of Tomorrow (Club Illico)

Si vous aimez les séries d’action, surtout celles sur les superhéros, celle-ci saura vous plaire. Basée sur les bandes dessinées DC, elle est la 4e série dans le Arrowverse, après Arrow, The Flash, et Supergirl. Maisie y joue Amaya Jiwe, une membre des Légendes, un groupe fondé en 1942, où elle est connue sous le nom de Vixen. Dans les saisons 3 et 4, Maisie interprétait alors Charlie / Clotho.

4. Molly Ringwald - The Breakfast Club (Club Illico)

Dans The Kissing Booth, cette actrice légendaire des années 80 joue la mère de Lee et Noah Flynn. Elle est aussi apparue dans une foule de films culte, dont The Breakfast Club qui porte sur 5 étudiants tous plus différents les uns des autres qui apprennent à se connaître durant une retenue à l’école. Juste pour les looks, ça vaut le coup!

5. Jacob Elordi - Euphoria (Crave)

La série Euphoria traite de sujets profonds, mais importants, comme la santé mentale, l’abus de drogues et les violences sexuelles. Si vous avez moins de 18 ans, parlez-en à vos parents avant de l’écouter. Elle suit un groupe d’adolescents, surtout Rue, jouée par Zendaya, qui tente de s’adapter au retour à l’école après avoir passé un été en cure de désintox. Jacob y joue Nate, un jeune homme très populaire, mais qui cache plusieurs blessures. Vivant avec un père violent, Nate a lui aussi beaucoup de difficulté à contrôler sa colère.

Bon cinéma!

