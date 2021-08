Bars, restos, hôpitaux, transports: le pass sanitaire fait son entrée en France

Partager







Le pass sanitaire prend la forme d’un code QR qui doit être présenté pour aller au restaurant, au cinéma, au musée, au théâtre et dans les transports.

Un pass sanitaire valide témoigne d’une vaccination complète, d’un certificat attestant de la guérison de la COVID-19 au cours des six derniers mois ou d’un test négatif datant de «moins de 72 heures».

Des manifestations se sont déroulées pour le quatrième week-end consécutif et près de 237 000 personnes ont défilé samedi.

Bars, restaurants, cinémas, hôpitaux, transports: le pass sanitaire a fait son entrée lundi dans la vie quotidienne des Français pour tenter d’enrayer la propagation de la COVID-19, malgré la contestation dans la rue.

Face à la nécessité de ne pas admettre dans leurs établissements les clients qui n’en seraient pas munis, des professionnels ont entamé la journée avec une certaine fébrilité.

AFP

«Si je commence à habituer les gens à la tolérance je suis foutu». À la Brasserie du passage Saint-Michel de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le patron, Stéphane Latour, vient de refuser de servir en terrasse une jeune femme, une cliente habituelle, qui n’a pas encore reçu sa deuxième dose de vaccin et tente de calmer son mécontentement. Toutefois, «à part quelques-uns, les gens comprennent. S’ils n’ont pas le pass, ils prennent des cafés à emporter», confie-t-il.

• À lire aussi: Un passeport vaccinal sera mis en place au Québec

• À lire aussi: Le Québec menacé par une quatrième vague

Quelques rues plus loin, Mathilde Cotto, serveuse à la Villa Tourny, est plus inquiète: «On perd des clients et ce midi, pour l’instant (en début de matinée, ndlr), on n’a aucune réservation alors que normalement nous sommes complets à chaque fois».

AFP

Le gouvernement assure que la tolérance sera de mise ces premiers jours de mise en oeuvre du pass, considéré comme une «incitation à la vaccination» et une «préservation de la liberté», selon les mots du ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, avec l’objectif de pouvoir éviter ainsi nouveaux-couvre-feux et confinements.

Le pass exigé dans les hôpitaux

Déjà en vigueur dans plusieurs pays européens, et en France dans les lieux de culture depuis le 21 juillet, le pass sanitaire prend la forme d’un QR code qui doit dorénavant être présenté pour aller au restaurant, au cinéma, au musée, au théâtre et dans les transports sur de longues distances.

• À lire aussi: Où et comment le passeport vaccinal est-il utilisé à travers le monde?

Et s’il n’est pas demandé chez le médecin généraliste, il l’est en revanche dans les hôpitaux.

C’est par exemple le cas à l’hôpital européen Georges Pompidou à Paris, où une altercation survient dans la matinée avec un visiteur.

«Ça me dégoûte, j’aurais honte à votre place !», crie à travers les barrières de sécurité Bernard François, un septuagénaire qui n’a pas pu accompagner à l’intérieur pour un scan sa femme Nicole, malade du cancer, faute de pass sanitaire.

Contrôles «massifs»

Un pass sanitaire valide témoigne d’une vaccination complète, d’un certificat attestant de la guérison de la COVID-19 au cours des six derniers mois ou d’un test négatif datant de «moins de 72 heures».

AFP

Dans les endroits où il est en vigueur, le port du masque ne sera plus obligatoire.

Gare aux fraudeurs. Ceux qui présentent un pass «qui n’est pas le leur encourent de fortes amendes» et les pass «abusivement utilisés seront placés sur liste noire et rendus inutilisables», a prévenu dimanche le secrétaire d’État au Numérique Cédric O.

Dans les transports, les contrôles «seront massifs», promet Jean-Baptiste Djebbari, mais «pas systématiques» au regard du nombre des voyageurs quotidiens dans les trains (400 000).

AFP

À la gare de Dijon (centre-est), l’application du pass ne suscitait lundi aucune attente supplémentaire. Il est vrai qu’il n’y a «pas de contrôle pour l’instant en gare, mais seulement dans les trains», expliquait un employé de la SNCF, la compagnie nationale des chemins de fer.

Les forces de l’ordre vont en priorité cibler les zones urbaines et touristiques.

Un professionnel qui n’appliquerait pas les contrôles requis encourt, si ce manquement est constaté «à plus de trois reprises au cours d’une période de 45 jours», jusqu’à 9000 euros d’amende (plus de 13 000 dollars canadiens) et un an d’emprisonnement.

Manifestations pendant le week-end

L’introduction de ce pass sanitaire est contestée dans la rue: des manifestations se sont déroulées pour le quatrième week-end consécutif et près de 237 000 personnes ont défilé dans le calme samedi, selon les autorités.

AFP

Au sein de l’exécutif, on affirme néanmoins que l’allocution télévisée du président Emmanuel Macron le 12 juillet a donné un coup de fouet à la campagne de vaccination. Il a aussi diffusé début août douze vidéos sur les réseaux sociaux, vues plus de 60 millions de fois, pour répondre aux interrogations sur ce sujet.