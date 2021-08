Passeport vaccinal: les modalités pourraient être dévoilées mardi

Partager







Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, devrait annoncer mardi les modalités d’utilisation du passeport vaccinal au Québec.

Le premier ministre François Legault a déjà confirmé jeudi, lors d’un point de presse, qu’il irait de l’avant avec la mise en place du passeport vaccinal.

«Quand on voit l’ampleur de la quatrième vague aux États-Unis et en Europe, avec la présence de plus en plus grande du variant Delta, malheureusement, on n’y échappera pas», avait-il déclaré.

Les bases de l’utilisation du passeport vaccinal ont déjà été dressées par le gouvernement Legault.

Cet outil deviendrait ainsi obligatoire lorsqu’une flambée des cas de COVID-19 serait observée dans la province.

Il ne serait toutefois pas nécessairement imposé de la même manière partout au Québec et les règles d’utilisation pourraient changer d’une région à l’autre, par exemple.

Le gouvernement Legault a déjà indiqué qu’il souhaitait avoir recours au passeport vaccinal afin d’éviter de devoir refermer complètement certains pans de l’économie, comme les restaurants ou encore les gyms, si une flambée des cas était observée dans ces secteurs.