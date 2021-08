Quelle sera la nouvelle voix du REM? C’est à vous de choisir!

Partager







Quelle voix aimeriez-vous entendre en vous rendant au travail, ou bien en revenant d’une soirée arrosée entre amis? Le futur Réseau express métropolitain (REM) remet cette décision entre vos mains!

Dès aujourd’hui et jusqu’au 30 août, la population est invitée à se prononcer sur la voix officielle du REM, dont le tronçon entre la gare Centrale de Montréal et Brossard sera inauguré à l’été 2022.

Trois voix finalistes, qui sont toutes des femmes, ont été sélectionnées, avant de remettre le choix entre les mains du public. Des groupes de discussion mis en place par le bureau de projet du REM ont déterminé qu’une voix claire, audible et jeune devait être utilisée.

«Ce qu’on souhaite, c’est que les usagers trouvent leur coup de cœur dès la première écoute. Ensuite, les écoutes subséquentes serviront à confirmer que ce choix est le mieux pour les accompagner au quotidien dans les prochaines années», souligne dans un communiqué le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix.

«Cette voix contribuera à l’expérience que vivront les futurs usagers du REM et fera partie intégrante de l’identité du nouveau réseau», rappelle M. Lacroix.

La construction du REM a commencé en 2018, soit deux ans après l’annonce du projet. La première phase du train électrique de la Caisse de dépôt et placement du Québec s'étendra sur 67 km et comptera 26 stations entre Brossard et Deux-Montagnes, en passant par l’ouest de l’île de Montréal.

Les mises en service sont prévues de façon progressive jusqu’en 2024.

▶ Vous pouvez voter pour la future voix du REM ici.