Rudy Pankow de «Outer Banks» défend son amoureuse, victime de harcèlement en ligne

Habituellement très discret à propos de sa vie privée sur les réseaux sociaux, Rudy Pankow a dévoilé qu’il était en couple tout en passant un message important dans une même publication Instagram.

Le jeune homme de 22 ans qu’on connaît pour son rôle de JJ dans la populaire série Outer Banks s’est tourné vers Instagram pour défendre son amoureuse, Elaine Siemek.

Sous une adorable photo de couple publiée le 6 août, Rudy en avait long à dire. Après avoir remercié ses fans pour leur soutien, il s’est lancé dans le vif du sujet.

«Malheureusement, je me dois de dénoncer le manque de respect et le harcèlement dont quelqu’un que j’aime profondément souffre sur une base régulière. Cela s’est rendu à un point où des fausses rumeurs et des accusations sont lancées qui dépassent le niveau normal de hate qu’on voit en ligne.»

Rudy a identifié sa copine, Elaine, sur la publication. Celle-ci a récemment dû rendre son compte Instagram privé pour éviter ce harcèlement. Il existe par contre un faux compte reprenant certaines de ses photos.

«Accuser une personne que vous ne connaissez pas d’être abusive ou manipulatrice n’est pas acceptable, surtout quand vous ne connaissez pas la relation.» Rudy a-t-il ajouté.

Pour rassurer ses fans, il a continué en disant ceci: «Je suis très heureux dans ma relation. Je sais que je n’expose pas sur les réseaux sociaux notre bonheur, mais c’est ma décision personnelle, je préfère garder ces moments pour moi. À ceux qui continuent de créer des opinions négatives à propos de celle que j’aime et ma relation, il faut que ça cesse.»

Rudy a conclu son message en invitant les gens à être positifs sur les réseaux sociaux et à répandre le bonheur, et non la haine.

Elaine Siemek était une assistante de production sur le plateau de Outer Banks, c’est donc là que plusieurs croient que Rudy l’a rencontrée.

Les rumeurs de relation «abusive» ou de manipulation peuvent être retracées à quelques vidéos TikTok montrant Elaine qui agrippe la main de Rudy pour qu’il continue de marcher avec elle au lieu de signer des autographes.

On souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux!

