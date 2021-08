Vers une vague de chaleur à Montréal?

Partager







Le début de semaine sera particulièrement chaud pour le sud-ouest de la province, alors que plusieurs régions, dont Montréal, se trouvaient lundi sous un avertissement de chaleur d’Environnement Canada. Les températures chaudes pourraient se maintenir quelques jours.

• À lire aussi: Voici quoi faire pour aider son animal de compagnie en période de canicule

Dans la région métropolitaine, un maximum de 32°C était attendu durant la journée de lundi, avec un ressenti qui peut dépasser les 40. Les températures élevées devraient également se maintenir pour la journée de demain. «De plus, les nuits seront chaudes et inconfortables avec des minimums près de 20°C jusqu'à vendredi», peut-on lire dans l’avis de l’agence fédérale.

• À lire aussi: Le réchauffement s’accélère, de nouveaux désastres «sans précédent» menacent l’humanité: ce qu’il faut savoir

• À lire aussi: Constats alarmants du GIEC: Québec croit en son plan

L’avis est le même pour la région des Basses-Laurentides, celle de Lanaudière, la Mauricie, la Vallée-du-Richelieu, la Montérégie, Drummondville et Gatineau. Des maximums près des 30 °C et des ressentis de 40 et plus sont prévus dans chacune de ces régions.

La série de journées chaudes pourrait se poursuivre jusqu’à mercredi. Une canicule n’est donc pas exclue.