Voyez la bande-annonce terrifiante de «Midnight Mass» par le créateur de «The Haunting

Mike Flanagan, le créateur des séries d’horreur The Haunting of Hill House et Bly Manor, sortira très bientôt une nouvelle émission et ça s’annonce TERRIFIANT!

Midnight Mass est le tout nouveau projet de Flanagan, et bien que cela ne soit pas une suite à The Haunting, il y a plusieurs liens entre les deux séries. Dans tous les cas, les adeptes d’horreur seront comblés!

Voici donc tout ce qu’on sait sur Midnight Mass:

L’histoire de Midnight Mass

Midnight Mass suit la petite communauté de l’île isolée de Crockett Island. Leur quotidien paisible est dérangé lorsqu’un homme au lourd passé revient sur l’île en même temps que l’arrivée d’un nouveau prêtre charismatique. La venue du révérend coïncide avec le début d’une suite d’événements miraculeux inexpliqués, mais aussi de présages inquiétants...

Selon le créateur, Mike Flanagan, nous allons voir des événements surnaturels, mais les créatures les plus dangereuses sur Crockett Island sont les humains. Flanagan a d’ailleurs qualifié ce projet de son préféré sur lequel il a travaillé à ce jour, dans toute sa carrière!

Les acteurs de Midnight Mass

Le personnage du révérend Paul est joué par Hamish Linklater, alors que celui de l’homme au passé troublant qui revient sur l’île est interprété par Zach Gilford.

On retrouve aussi une foule d’acteurs de la série The Haunting, dont Kate Siegel (Theodora Crain dans Hill House et Viola dans Bly Manor) , Annabeth Gish (Mrs. Dudley dans Hill House), Samantha Sloyan (Leigh Crain dans Hill House), Rahul Kohli (Owen dans Bly Manor) et Henry Thomas (Hugh Crain jeune dans Hill House et Henry Wingrave dans Bly Manor).

La date de sortie de Midnight Mass

La série de sept épisodes sera disponible sur Netflix dès le 24 septembre 2021.

La bande-annonce de Midnight Mass

Une première bande-annonce d’une minute fut dévoilée le 9 août 2021, et cela s’annonce terrifiant! À visionner à vos risques et périls...

Est-ce que Midnight Mass aura une suite

Tout porte à croire que oui, puisqu’une seconde série par les mêmes créateurs, The Midnight Club, est en production au moment d’écrire ces lignes.

Dans le même ordre d’idées que The Haunting, l’univers Midnight semble être une d'anthologie présentant des saisons aux sujets différents, mais avec plusieurs des mêmes acteurs.

Pour le moment, sur IMDB, le synopsis de The Midnight Club va comme suit: «[la série] suit un groupe de 5 patients en phase terminale à la maison de soins Rotterdam qui se réunissent à minuit pour se raconter des histoires effrayantes.»

À suivre!

