Au tour de l’Amiga 500 d’avoir une version «mini»

Après la NES, la PlayStation et la Genesis, pour ne nommer que celles-là, c’est au tour du Commodore Amiga 500 de recevoir une version miniaturisée, qui paraîtra au début 2022.

Commercialisée sous licence par l’entreprise Retro Games Ltd., la relecture du célèbre ordinateur des années 80 sera baptisée THEA500 Mini et proposera 25 jeux classiques de l’Amiga 500. Par ailleurs, il sera aussi possible d’ajouter d’autres titres par un port USB intégré.

Pour le moment, les 12 jeux suivants ont été annoncés:

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The “Nth” Dimension

L’ordinateur miniature viendra avec une souris et une manette. Le clavier de l’appareil, toutefois, ne sera visiblement pas fonctionnel: il faudra plutôt se servir d’un clavier virtuel ou brancher un clavier externe.

Le THEA500 Mini arrivera sur les tablettes au début 2022 et sera vendu 139,99$ US. Des précommandes sont déjà lancées chez des détaillants britanniques, mais pas encore au Canada. À suivre, donc!

