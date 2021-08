Îles-de-la-Madeleine: 21 (autres) choses à faire lors de votre road trip

Partager







En plein cœur du dernier confinement, on vous a proposé une liste de 21 choses à faire lors de votre prochain voyage aux Îles-de-la-Madeleine. Eh bien, maintenant que l’été bat son plein, on vous en propose une deuxième.

Pourquoi? Parce qu’on a eu envie d’inclure d’autres endroits - et nouveautés - qui valent le détour dans l’archipel. Et parce que, de toute façon, les gens qui visitent les Îles une fois finissent (presque) tous par y retourner!

Voici 21 autres choses faire lors d’un voyage aux Îles-de-la-Madeleine:

1. Randonner sur «le chemin de Compostelle» des Îles-de-la-Madeleine.

Il est possible de faire le tour entier de l'archipel à pied sur les Sentiers entre Vents et Marées, qui s'étalent sur 230 km. Ils sont divisés 13 étapes qu’on peut faire séparément. On vous conseille la #5 ou la #9 pour un sublime avant-goût!

2. Partir la journée du bon pied avec un smoothie chez Coeur d’herboriste.

À la fois comptoir santé végé et boutique d'herboristerie (tisanes maison, aromathérapie, etc.), cet endroit est un must à Cap-aux-Meules.

3. Découvrir la boutique écolo la plus isolée du Québec à l’Île-d’Entrée.

Ouvrir un café-terrasse-atelier-boutique sur la seule île de l’archipel qui n’est pas reliée aux autres par la route et qui ne compte que 50 habitants? C’est ce que vient de faire le jeune couple derrière le nouveau Nada éco atelier!

4. Faire des réserves de fromages chez Les Biquettes à l’air.

Des fromages de chèvre frais et des biquettes en liberté dans les beaux paysages madelinots: que demander de plus?

5. Commandez une «fabuleuse queue» à LA cantine.

La «brochette» de homard tempura de ce comptoir est un régal. (La poutine à Lynn - au homard - n’est pas piquée des vers non plus!)

6. Se balader à cheval sur la plage.

Avec le centre équestre La Crinière au vent, vous pourrez trotter au bord de la mer, le long des caps, des falaises et des dunes. Wow.

7. Découvrir les délices de la micro-boulangerie L’Arbre à Pains.

Vous n’avez que trois jours par semaine (du jeudi au samedi) pour mettre la main sur les pains artisanaux, les muffins, les brioches ou le caramel au poivre de dunes de ce petit commerce. Ne ratez pas votre coup.

8. Souper au nouveau Millerand, le resto «en haut du quai».

Menu recherché, ambiance tout en simplicité, vue sur le quai de Bassin et ses 37 bateaux de pêcheurs... À essayer!

9. Faire une excursion de pêche en mer.

Envie de prendre le large? Montez à bord du Mecatina IV avec Interprétation Pêche en mer et vous saurez tout sur la pêche au homard ou au maquereau.

10. Vouloir tout acheter chez Borlicoco & co.

Cette boutique de déco a ouvert ses portes en juin 2021, dans une toute petite maison des années 1930. On y trouve notamment des collections d’objets textiles faits aux Îles.

11. Flotter dans les grottes marines de Grande-Entrée.

La Salicorne offre des excursions où vous pourrez «jouer dans les vagues» le long des falaises. Le wetsuit est inclus, le casque aussi et l’activité est réservée aux gens très à l’aise dans l’eau.

12. Se magasiner un coton ouaté au Portique sur le site historique de La Grave.

Outre la collection de «basics» Plage Secrète de La Manufacture, vous trouverez dans cette boutique des créations et bijoux 100 % québécois.

13. Faire (peut-être) du surf.

On ne va pas aux Îles pour le surf, car les vagues ne sont pas constantes. Mais vous pourriez avoir de la chance! Si c'est le cas, louez une planche chez Cindy Hook, à La Shed ou chez Aerosport.

14. Réserver un séjour au Paradis bleu.

Au bord d’une lagune, cette auberge de jeunesse a été créée par un jeune couple madelinot en 2018. Dortoirs, chambres privées et petits chalets vous attendent.

15. Profiter du coucher de soleil à la «plage du Corfu».

Cette grande plage, où se cachent les restes du Corfu Island qui a fait naufrage en 1963, se trouve tout près de la microbrasserie À l’Abri de la tempête, où on peut acheter des bières pour emporter.

16. Faire un atelier de poterie avec Show d’boucane.

Tournage, raku, céramique café... Cette jeune entreprise, née en 2018, propose toutes sortes d’ateliers estivaux à Bassin et Cap-aux-Meules.

17. Déguster une crème glacée à la Crèmerie du Port.

Un spot à essayer à L’Étang-du-Nord.

18. Prendre un cocktail ou une bière locale au nouveau surf bar La Shed.

Pour une dose de «tropiques» aux Îles, direction L’Anse-aux-Baleiniers, à deux pas de l’immense plage blanche de la Dune du Nord!

19. Dormir dans des tentes-bulles.

Du camping original est offert sur le site de l’Auberge la Salicorne, à Grande-Entrée.

20. Parcourir l’archipel à vélo.

Il vente beaucoup aux Îles, mais ça n’arrête pas les cyclistes! Consultez cette page pour découvrir les circuits offerts et les endroits qui offrent la location de vélo.

21. Essayer les fameux beignets des Îles.

Notre endroit préféré où aller chercher ces fabuleuses tresses de pâte à pain frites? Le Four à Pain, sur le chemin de La Grave. Quel sera le vôtre?

À SAVOIR

Quand y aller?

Les mois de juillet et août sont très achalandés. Privilégiez les mois de mai, juin et septembre si vous le pouvez, en sachant toutefois que plusieurs commerces sont fermés durant ces périodes.

Un archipel à préserver

Les Îles sont écologiquement très fragiles. Pour en savoir plus - et agir en touriste responsable - consultez cette page.

