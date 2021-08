Ils ont choisi de remplacer l’alcool par du cannabis

Partager







Substituer l’alcool par du cannabis : c’est le choix que font certaines personnes qui ne peuvent plus boire, ou qui aiment avoir un petit buzz, mais pas au prix d’un lendemain de veille. Voici l’histoire de trois d’entre elles.

• À lire aussi: Plus de 50 choix de boissons sans alcool dans un seul IGA

• À lire aussi: En chiffres : augmentation de la consommation d'alcool pendant la pandémie

Adieu aux lendemains de veille

Julie, 30 ans, n’a jamais bien supporté les lendemains de soirées alcoolisées. «Même avec [juste] une bière la veille, je vais me sentir plus maussade, fatiguée. Je ne suis pas à mon 100%», remarque cette enseignante qui habite dans la région de Québec.

En automne 2020, au moment où le Québec se confinait une seconde fois, elle s’est procuré un vaporisateur à cannabis pour l’essayer. Depuis, elle ne peut s’en passer et ne boit pratiquement plus d’alcool.

«Je peux avoir autant de fun, sinon plus, et sans avoir les effets désagréables le lendemain», raconte celle qui a accepté de témoigner sous le couvert de l’anonymat par peur de représailles dans son milieu de travail.

Depuis juin, elle a multiplié les activités sociales où elle pourrait prendre un verre. Mais ça ne l’a pas influencée pour autant à boire de nouveau. Une consommation modeste de cannabis lui donne un feeling similaire à boire une bière, dit-elle.

Son secret : elle achète séparément à la SQDC des huiles de CBD et de THC et concocte elle-même ses mélanges, ce qui lui permet d’avoir le dosage qu’elle souhaite. «Je me suis rendu compte que les effets sont positifs», dit celle qui se dit plus motivée et dynamique.

Même si la consommation de cannabis est légale au Canada depuis plusieurs années, elle constate qu’elle n’est pas encore bien vue par tous dans la société. Julie sent le regard des autres sur elle lorsqu’elle décide d’inhaler plutôt que de prendre un verre, ce qu’elle déplore. «Dans plusieurs milieux, c’est mal vu de ne pas boire d’alcool[...]. Est-ce que j’ai le droit de ne pas boire d’alcool?» soulève-t-elle.

Ce changement, qui s’est fait naturellement, ne durera pas l’instant d’une saison, dit celle qui ne compte pas recommencer à boire de sitôt.

Un travailleur dans un CHSLD dort mieux grâce au cannabis

Chantal Poirier / JdeM 2020/08/19 covid-19 Entrevue avec Martin Lamontagne, un membre du personnel d'entretien et de désinfection d'un CHSLD à Montréal-Nord, au front de la pandémie depuis mars. CHANTAL POIRIER/LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Il y a deux ans, Martin Joseph Lamontagne, 47 ans, de Montréal-Nord, a dû avoir une greffe à l’aorte à la suite d’un important problème de santé. Il a rapidement dû changer ses habitudes de consommation : comme il prend un anticoagulant, boire de l’alcool en trop grande quantité pourrait lui coûter la vie, raconte-t-il.

«Moi qui étais un grand consommateur de microbrasseries, je devais faire un choix», rapporte Martin.

Cette situation l’a donc incité à repenser sa consommation et à se tourner vers le cannabis, qu’il prend dorénavant à des fins sociales, mais aussi médicinales, dit celui qui a quitté son emploi d’imprimeur pour prêter main-forte dans un CHSLD.

Après plus de vingt ans sans consommer de cannabis, Martin utilise maintenant la substance à l’occasion pour s’évader en mélangeant des huiles de CBD et de THC, les deux achetées à la SQDC. Il aime écouter de la musique sur sa galerie après avoir consommé.

Sa recette préférée lors d’une soirée: son thé au Gatorade, dans lequel il met du CBD. «Comme je suis un buveur, il faut que j’aie le feeling d’avoir quelque chose dans la bouche», détaille-t-il.

Martin souhaiterait que l’on s’attarde davantage aux thérapeutiques du cannabis et apprécie particulièrement la qualité de son sommeil quand il consomme.

Le cannabis à la place des excès d’alcool

En mars 2020, Samuel et Catherine (nom fictif), de Mascouche, se sont retrouvés sans emploi en raison de la pandémie.

Leurs premières journées de confinement ont été moins longues avec un verre à la main, raconte Samuel, qui préfère taire son identité et celle de sa conjointe, tous deux dans la vingtaine, à cause des stigmas toujours associés au cannabis.

Plus les jours passaient, plus le jeune homme était heureux de se déboucher une bière lorsqu’il était seul, chose qu’il ne faisait jamais avant. C’est à partir de là qu’il a songé à consommer du cannabis plutôt que de l’alcool.

Sa consommation était déjà importante avant la pandémie : Samuel avoue qu’il avait de la difficulté à ne pas caler sa bière quand il buvait. Ses soirées les plus alcoolisées comportaient au minimum une caisse de 12 e plus de quelques onces de spiritueux, détaille-t-il.

Sa blonde et lui ont cessé définitivement de boire de l’alcool et ont plutôt commencé à fumer du cannabis, du THC. Les deux le font à des fins sociales et y voient plusieurs avantages.

«C’est plus nice. Il n’y a plus aucun lendemain de veille», dit Samuel, qui dort mieux depuis qu’il a pris cette décision.

Les deux sont unanimes et prioriseront le cannabis plutôt que l’alcool pour une bonne période de temps.

Le cannabis n'est pas sans danger

Même quand il est utilisé pour remplacer une consommation pas trop saine d’alcool, il ne faut pas oublier que le cannabis n’est pas non plus inoffensif. Selon l’Institut national de santé publique du Québec, la consommation de cannabis de manière fréquente et prolongée peut nuire au développement du cerveau des adolescents, notamment ceux qui s’initient à un âge précoce. Aussi, plusieurs études ont établi des liens entre la consommation régulière de cannabis et le développement de symptômes ou de troubles psychotiques comme des troubles dépressifs ou des pensées suicidaires. Il demeure néanmoins qu’il y a très peu d’études sur cet usage, car la substance est illégale dans plusieurs pays.