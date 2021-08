Le marché des boissons sans alcool explose!

Partager







Le marché des boissons sans alcool est en pleine ébullition et l’offre n’a jamais été aussi alléchante qu’en ce moment. Voici quelques chiffres pour illustrer ce phénomène.

56

C’est le nombre de boissons de type bière, vin ou spiritueux sans alcool qu’on a pu compter sur les tablettes d’un IGA Extra montréalais à notre passage sur les lieux. Ça fait du choix : on y trouve une variété de bières (dont plusieurs de microbrasseries québécoises) pour tous les goûts, et même des spiritueux dépourvus d’alcool!

62%

On n'a pas spontanément le «sans alcool» en tête quand on pense à la SAQ, et pourtant : la croissance des ventes de boissons sans alcool s’y élève à 62% dans les 12 derniers mois. «Cette croissance devrait se poursuivre puisque nous augmentons le nombre de succursales qui présenteront une section “sans alcool”», mentionne l’agente d’information de la SAQ, Linda Bouchard. Elle ajoute que l’arrivée de nouveaux produits sur les tablettes pourrait mousser les ventes.

20

La SAQ offre actuellement les produits sans alcool d’une vingtaine de fournisseurs.

12%

La croissance de 12% du marché mondial des boissons sans alcool domine actuellement les marchés des boissons en termes de croissance, selon le leader mondial en spiritueux sans alcool Lyre’s. La compagnie prévoit que le marché mondial des boissons sans alcool connaîtra une croissance de 20% d'ici 2024.

40

L’offre de produits sans alcool s’élargit constamment au Québec : dans la dernière année, 40 nouveaux produits québécois ont fait leur entrée en scène, selon les calculs de la fondatrice de la boutique de boissons sans alcool Aperoazero, Marilou Lapointe.

28%

Malgré la popularité des boissons prêtes-à-boire – que l’on voit particulièrement sur les réseaux sociaux –, les spiritueux sont le meilleur vendeur de la boutique en ligne sans alcool Aperoazero, avec un pourcentage de vente de 28%. Les deuxièmes favoris sont les boîtes et les kits à cocktail, qui contiennent presque toujours un spiritueux.

25%

Lyre's affirme que les spiritueux sans alcool sont une catégorie émergente des boissons sans alcool au Canada. Leur succès ne se dément pas : ils représentent 25% des ventes de boissons sans alcool au Royaume-Uni!