Le rappeur Jeune Loup tué par balle à Villeray: ce qu'il faut savoir

Un jeune rappeur controversé a été abattu dimanche soir, devenant la quatrième victime d’homicide à Montréal en août, mois qui s’avère déjà le plus meurtrier de l’année jusqu’à présent.

Duckerns Pierre Clermont, 22 ans, alias Jeune Loup, a été atteint par une balle alors qu’il circulait à vélo dans l’Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, vers 21 h 45. Le jeune homme qui s’est fait remarquer sur la scène du rap québécois a ensuite été localisé par les policiers à l’angle Crémazie Est et Cartier.

«J’ai entendu BOUM, BOUM, mais je n’ai rien vu, a témoigné lundi Victor Verni, 87 ans, qui habite à proximité. Je n’ai jamais vu chose pareille [en plus de 50 ans ici].»

Le décès de Pierre Clermont, qui semble lié à la guerre de gangs de rue qui fait présentement rage dans le grand Montréal, a été constaté sur les lieux. Il s’agit du 17e meurtre de l’année sur l’île. On en répertoriait 13 à la même date, l’an dernier.

Jeune Loup, qui compte plus de 31 000 abonnés sur Instagram, s’était fait remarquer en 2019, avec sa pièce Back sur le BS.

Sa chanson Sensuelle a fait sensation, et est devenue populaire jusqu’en France.

Louangé, mais...

En janvier dernier, le magazine web de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique l’a d’ailleurs décrit comme «l’un des personnages les plus fascinants de l’histoire du rap québécois». Il venait alors de sortir de détention.

«Finalement, j’ai été acquitté de toutes mes charges. J’ai perdu huit mois de ma vie, mais au moins, j’ai pas de dossier criminel», avait-il commenté.

Des allégations de sollicitation envers des mineures, de violence sexuelle et conjugale avec une ancienne relation ont circulé au sujet de Jeune Loup.

Connu des autorités, il avait notamment des dossiers en cours de voies de fait, de menace de mort et d’agression armée dans un contexte conjugal.

«Oui, il avait ses petites affaires avec la police, mais ce n’était pas quelqu’un de gangs de rue», a assuré lundi sa copine des derniers mois, Alayda Palacios, 18 ans.

Sous le choc, celle qui l’attendait dimanche soir s’explique mal qui a pu lui en vouloir au point de lui enlever la vie.

«À ce que je sache, il n’avait pas de conflits, a-t-elle affirmé. Il était en route pour venir me voir.»

Pire mois depuis 2018

C’est déjà le quatrième meurtre depuis le début du mois, après la tuerie de Rivière-des-Prairies qui a fait trois morts, dont un autre rappeur, lundi dernier.

Avec quatre victimes dans les huit premiers jours, août 2021 pourrait s’avérer particulièrement funeste.

Au cours des cinq dernières années, il n’est d’ailleurs arrivé que deux fois (mai 2017 et novembre 2018) où on a déploré plus de quatre homicides dans un même mois, sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Durant cette période (2016-2020), le nombre moyen d’homicides commis sur l’île était légèrement inférieur à 26 par an.

– Avec Laurent Lavoie et Olivier Faucher

L’enquête du SPVM pour établir les circonstances du meurtre du jeune rappeur se poursuit. Lundi, aucune arrestation n’avait été effectuée.