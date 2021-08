Les premiers gagnants du concours vaccinal annoncés: il est encore temps de vous inscrire

Partager







Ça y est: les noms des gagnants du premier tirage hebdomadaire du concours «Gagner à être vacciné» ont été annoncés. Mais rassurez-vous: il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Il reste encore trois tirages de 150 000$ et un tirage de 1 million de dollars. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le concours.

Qui sont les premiers gagnants?

Il s’agit de Jean-Gabriel Mercier-Rancourt, de la Montérégie, qui a remporté une somme de 150 000$ dans la catégorie des plus de 18 ans, et de deux autres personnes dans la catégorie des 12-17 ans, Anaïs S. Mc Murray, de Montréal, et Thomas Langlais, de la Montérégie, qui reçoivent chacun une bourse d'études de 10 000$, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ce premier tirage a eu lieu vendredi.

D'autres tirages à venir

Les trois autres lots de 150 000$ seront tirés les 13, 20 et 27 août.

D'autres bourses d'études seront aussi remises à des jeunes de 12 à 17 ans.

Un gros lot de 1 million de dollars

Le 3 septembre prochain, les Québécois doublement vaccinés inscrits au concours auront la chance de gagner un gros lot de 1 million de dollars.

Qui peut participer?

Pour les lots de 150 000$: les adultes québécois ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Pour le gros lot de 1 million de dollars: les adultes doublement vaccinés.

Comment vous inscrire?