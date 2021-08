Manque de cueilleurs: des producteurs de bleuets risquent de perdre leurs récoltes

Partager







Si vous avez envie d’aller cueillir des bleuets, surtout, ne vous retenez pas: des petits producteurs estiment qu’ils vont perdre jusqu’à 50% de leur récolte cette année, tout simplement parce qu’ils n’ont pas assez de bras dans les champs.

Le propriétaire de la bleuetière Les Bleuets Bio du Marquis, à Mansonville, en Estrie, propose carrément un marché aux gens qui viennent faire de l’autocueillette: la fin de semaine qui vient, les clients pourront repartir gratuitement avec la moitié de leur récolte à condition de lui laisser le reste pour la vente.

C’est que la production de Marquis Grenier est exceptionnelle cette année, a-t-il confié au micro de QUB radio mardi.

«Cette semaine, ça me prendrait dix cueilleurs pour nous aider à vider le champ», a-t-il dit. Malheureusement, il ne peut compter que sur deux cueilleurs réguliers, des retraités «fidèles au poste».

«Nos bleuets sont environ gros comme un 25 sous, ils sont très bons! [...] Malheureusement, notre récolte va s’achever bientôt et il va y avoir 50% de pertes cette année», se désole celui qui cultive environ 2500 plants de bleuets biologiques.

Photo Courtoisie Environ la moitié des fruits de la bleuetière Les Bleuets Bio du Marquis risquent de pourrir sur les plants par manque de main-d'oeuvre pour les récolter. Pourtant, ils sont juteux et aussi gros que des 25 sous.

C’est la même chose au Verger Marie-Soleil, sur le bord du lac Saint-Jean à Roberval. Quand on s’y présente pour de l’autocueillette, la propriétaire de l’endroit, Claudette Bonneau, nous propose tout de suite un marché: si vous me laissez un panier de bleuets bien cueillis, je vous laisse repartir avec un panier identique gratuit.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Au Verger Marie-Soleil, à Roberval, les gens qui se présentent pour faire de l'autocueillette peuvent repartir avec un panier gratuit, à condition d'en cueillir un autre aussi gros et de le laisser à la productrice pour la vente.

«C’est la première année que je fais ça et c’est apprécié! Les gens disent: "Quelle bonne idée!" Ça me permet de fournir des bleuets aux gens qui viennent au kiosque en acheter», dit-elle.

Ça n’empêche pas que les pertes risquent d’être importantes. «Cette semaine sera probablement la dernière de la saison pour nous parce qu’il va faire chaud et qu’on n’aura pas beaucoup de pluie. On va essayer de cueillir le plus possible, on n’est pas capables de fournir à la demande: tout ce qu’on récolte, on l’envoie en livraison. On n’a pas encore 2000 livres de cueillis, alors qu’on a une capacité de 5000», relate Claudette Bonneau.

«On ne voit presque pas de jeunes cueilleurs», rapporte celle dont la bleuetière est ouverte au public depuis quatre ans, et qui a toujours de la misère à recruter de la main-d’œuvre.

À la main VS à la machine

Ça ne veut pas dire que tous les bleuets du Québec vont rester dans les champs, loin de là: la grande majorité des producteurs récoltent leurs fruits à la machine, affirme Daniel Gobeil, président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

«Les producteurs de bleuets sauvages utilisent peu de main-d’œuvre. Je dirais que 99,9% des bleuetières ont des machines», lance-t-il. «Certains vont cueillir à la main les plus beaux fruits pour les vendre frais, et passer ensuite la machine sur le reste pour l’envoyer à la congélation», explique-t-il.

Photo Courtoisie Le président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, Daniel Gobeil, affirme que la quasi-totalité des producteurs de la province récolte à la machine, et donc ne manque pas de main-d'oeuvre.

C’est donc dans les plus petites bleuetières que le manque de bras se fait sentir. «Ici, notre champ n’est pas planche, et comme on n’utilise pas d’herbicides ni de pesticides, il y a des petits arbustes dans le chemin», explique Claudette Bonneau. Lueur d’espoir quand même: un producteur du coin qui possède une plus petite machine viendra l’aider à faire une partie de son champ au cours des prochains jours.

Selon Daniel Gobeil, le gel a été le plus grand ennemi du bleuet cette année: une nuit à -8 degrés à la fin du mois de mai, en pleine période de floraison, a tué ce qu’il estime à environ la moitié de toute la récolte habituelle de la province.

Quelques endroits, dont le Verger Marie-Soleil, ont été assez chanceux pour être épargnés par le gel.