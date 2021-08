Voici comment commence un feu de forêt

Partager







Les feux de forêt sont des incendies incontrôlés qui se propagent rapidement et peuvent détruire les maisons et l'environnement à proximité.

• À lire aussi: Le réchauffement s’accélère, de nouveaux désastres «sans précédent» menacent l’humanité

• À lire aussi: Les habitants d'une ville de la Colombie-Britannique sur le qui-vive

• À lire aussi: Un record de feux de forêt pour un mois de juillet

Selon la Base de données nationale sur les forêts, plus de 8000 feux surviennent chaque année au Canada et détruisent en moyenne plus de 2,1 millions d'hectares.

Courtoisie BC Wildfire Managemen La Colombie-Britannique est aux prises avec des feux de forêt.

Les feux de forêt actifs actuellement en Ontario affectent la qualité de l’air jusqu’au Québec. Alors que les Ontariens devaient composer avec une moyenne de 602 feux de forêt par année durant les 10 dernières années, ce sont 1055 feux qui ont été allumés jusqu’à présent dans la province en 2021. Il y en avait eu 476 en 2020.

AFP Des feux de forêt font rage en Grèce.

Tout commence par une étincelle

Beaucoup de choses peuvent provoquer une étincelle: une braise ardente qui s'envole d'un feu de camp, un éclair, la chaleur du soleil, une erreur humaine, peut-on lire dans la page En 5 minutes consacrée à la naissance des feux de forêt. La foudre cause presque 50% de tous les feux de forêt au Canada et elle est à l'origine de quelque 85% de la superficie brûlée annuellement.

Si une étincelle se produit en présence d' oxygène et de carburant , comme de l'herbe sèche, des broussailles ou des arbres, un incendie peut se déclarer. Pour arrêter l’incendie, les pompiers peuvent décider de priver le feu d’un des trois éléments de l’équation, ou du «triangle de feu», par exemple en dégageant la végétation environnante (un carburant).

et de , comme de l'herbe sèche, des broussailles ou des arbres, un incendie peut se déclarer. Pour arrêter l’incendie, les pompiers peuvent décider de priver le feu d’un des trois éléments de l’équation, ou du «triangle de feu», par exemple en dégageant la végétation environnante (un carburant). Les incendies ont besoin de beaucoup de carburant pour se développer. Malheureusement, les forêts envahies par une épaisse végétation peuvent alimenter ceux-ci et les rendre incontrôlables.

La météo peut aggraver le feu. Par exemple, la sécheresse, les vents et la chaleur extrême peuvent rendre un incendie plus grand, plus rapide et plus dangereux.

La fumée d'un incendie peut nuire à la visibilité des hélicoptères et des avions utilisés pour lutter contre les incendies.

Les incendies peuvent causer une mauvaise qualité de l'air, ce qui est malsain pour les personnes qui vivent et travaillent à proximité.

AFP

POUR VAINCRE LES FLAMMES

Les météorologues utilisent des données satellites pour donner aux pompiers une prévision à la minute près de l'évolution des conditions d'incendie de forêt.

AFP

• À lire aussi: L’urgence climatique en dix photos saisissantes

Avantages des feux de forêt

Bien qu'ils puissent être dangereux pour l'homme, les feux de forêt naturels jouent un rôle essentiel dans la nature. En brûlant des matières mortes ou en décomposition, ils redonnent au sol des éléments nutritifs autrement piégés. Ils agissent également comme un désinfectant en éliminant les plantes infestées de maladies et les insectes nuisibles d'un écosystème.

Sources: National Geographic, ontario.ca, SciJinks, Ressources naturelles Canada