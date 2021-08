Des incendies et un record de chaleur: il pourrait faire 50 degrés Celcius en Italie

Partager







L’Italie est frappée cette semaine par un pic de chaleur accompagné d’incendies dans le sud du pays, notamment en Sicile et en Calabre, où un parc naturel classé de l'UNESCO est menacé. La température pourrait monter jusqu’à 50 degrés Celsius aujourd’hui dans le sud du pays.

La péninsule affronte actuellement sa semaine la plus chaude de l’été, avec des températures qui ont déjà atteint plus de 47 degrés en Sicile, près de Syracuse. Le service national de météorologie s’attend à ce que le record de la température la plus élevée jamais enregistrée en Italie (48,5 degrés en 1999 en Sicile) soit battu ce mercredi.

La thermomètre devrait monter mercredi jusqu’à 49-50 degrés dans le sud-est de la Sicile, et 39-42 degrés en Calabre (la pointe de la Botte italienne), dans les Pouilles (le talon de la Botte), et en Campanie (région de Naples).

AFP

En Calabre et en Sicile, les pompiers ont dû procéder à 300 interventions au cours des 12 dernières heures, et sept Canadair, des avions spécialisés dans la lutte aux incendies, sont mobilisés depuis l’aube, ont annoncé les pompiers.

Une vague de chaleur s’est également abattue sur la Tunisie où des records de température ont été enregistrés mardi par l’Institut national de la météorologie, en particulier dans le nord et le centre du pays.

Dans la capitale, Tunis, le thermomètre a grimpé à 48 °C mardi en milieu de journée, la température la plus chaude enregistrée depuis le record de 46,8 °C en 1982.

L’état d’urgence national demandé

Les Madonie, une zone montagneuse près de la capitale sicilienne Palerme, sont assiégées depuis plusieurs jours par les flammes, alimentées par le vent et la chaleur, détruisant cultures, habitations et bâtiments industriels.

Le gouverneur de Sicile Nello Musumeci a demandé à ce que l’état d’urgence national soit déclaré pour les Madonie. Le ministre de l’Agriculture Stefano Patuanelli est attendu sur place ce mercredi pour rencontrer les maires des communes le plus touchées.

AFP

Un parc naturel de l’UNESCO menacé

En Calabre, les flammes menacent le géoparc de l’Aspromonte, un complexe de montagnes, de crêtes et de plateaux à près de 2000 mètres d'altitude alternant avec des vallées profondes s’élevant sur un fragment péninsulaire de la chaîne des Apennins, offrant un panorama spectaculaire sur le détroit de Messine, l’Etna et les îles Éoliennes.

Le président de l’ONG environnementale WWF Italie a demandé mardi «l’intervention immédiate de moyens aériens supplémentaires». «Sinon il sera trop tard et nous perdrons pour toujours un patrimoine d’une valeur inestimable», a-t-il déploré.

Il a aussi demandé «une surveillance accrue sur le terrain parce que dans les zones où les feux ont été éteints de nouveaux foyers ont été enregistrés, allumés évidemment par des criminels sans scrupules», a-t-il dénoncé.

La Sardaigne, où un éleveur de 35 ans soupçonné d’incendie volontaire a été arrêté mardi, n’est pas épargnée : 13 incendies ont été enregistrés pour la seule journée de mardi, et six d’entre eux ont nécessité l’intervention de moyens aériens.

Dans les prochains jours, l’anticyclone responsable de la vague de chaleur accablant l’Italie, baptisé fort opportunément Lucifer, devrait se déplacer vers le nord, où les températures devraient atteindre pour le week-end du 15 août 39-40 degrés en Toscane (centre) et dans le Latium (région de Rome).

Un glacier sous haute surveillance

Un glacier instable en cours de fonte se trouvant sur le versant italien du Mont Blanc est surveillé de près par des scientifiques, qui craignent que la hausse des températures ne représente une menace pour la vallée située en contrebas.

AFP

Le glacier de Planpincieux, perché à 2700 mètres d’altitude au-dessus du village du même nom, est au-dessous de la face sud des Grandes Jorasses.

Qualifié de «tempéré», il est déjà en cours de fonte, contrairement aux glaciers polaires encore gelés jusqu’à la couche rocheuse. Ce qui signifie que le glacier de Planpincieux peut glisser plus rapidement en raison de la couche d’eau sur laquelle il repose, le rendant plus dangereux pour le Val Ferret situé en contrebas, selon les experts.

Le changement climatique en cause

«Nous faisons face à une hausse importante des températures, qui accélère la formation de la couche d’eau sous le glacier», a expliqué à l’AFPTV Valerio Segor, le directeur de gestion des risques naturels dans le Val d’Aoste, dans le nord-ouest de l’Italie.

Auparavant, le glacier de Planpincieux, plus épais et moins fracturé, était dans une position plus stable sur la roche, a rappelé Paolo Ferret, un expert en glaciers basé à Courmayeur mais, en raison de la hausse des températures causée par le changement climatique, il «s’est déplacé que sur une surface lisse le rendant plus instable».

Le glacier glisse lentement mais sûrement, jusqu’à un mètre et demi par jour dans les cas extrêmes, a-t-il précisé, alors que le sérac Whymper, un glacier de type polaire le surplombant à 4 000 mètres d’altitude, glisse sur une distance de 2 à 20 centimètres chaque jour.

Le scénario «extrême» envisage la chute de 800 000 m3 de glace sur le village et les routes d’accès «mais il n’y a aucune garantie que cela se déroulera de cette façon», selon Paolo Ferret.